11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”夜游暂停开放

今日，"龙门石窟"微信公众号发布消息称，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停"灯映龙门"夜游活动。 龙门石窟"灯映龙门"夜游暂停开放 尊敬的游客朋友们： 因季节变化及基础设施维护需要，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停"灯映龙门"夜游活动，明年开放时间另行通知。感谢您的理解和配合！ 特此公告。 详情请咨询： 0379-65980972 2025年10月20日