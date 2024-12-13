洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”夜游暂停开放
2025.10.20
　　今日，“龙门石窟”微信公众号发布消息称，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停“灯映龙门”夜游活动。

龙门石窟“灯映龙门”夜游暂停开放

尊敬的游客朋友们：

　　因季节变化及基础设施维护需要，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停“灯映龙门”夜游活动，明年开放时间另行通知。感谢您的理解和配合！

　　特此公告。

　　详情请咨询：

　　0379-65980972

　　2025年10月20日

　　
