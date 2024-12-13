11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”夜游暂停开放

今日，“龙门石窟”微信公众号发布消息称，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停“灯映龙门”夜游活动。
龙门石窟“灯映龙门”夜游暂停开放
尊敬的游客朋友们：
因季节变化及基础设施维护需要，龙门石窟将于2025年11月1日起暂停“灯映龙门”夜游活动，明年开放时间另行通知。感谢您的理解和配合！
特此公告。
详情请咨询：
0379-65980972
2025年10月20日
