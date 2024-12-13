洛阳新增1668家科技型中小企业

记者日前从市科技局获悉，省科技厅公布2025年第三批、第四批入库科技型中小企业名单，洛阳宏达卓阳科技有限公司等1668家洛阳企业入选。

科技型中小企业培育，是我市“微成长、小升高、高变强”梯次培育体系的重要一环，也是我市以科技创新为引领，加快推动产业升级的重要抓手。此次我市入选的企业主要分布在新材料、装备制造、生物医药、信息技术、现代石化等领域，具有较强的成长性、竞争力和发展潜力，为创新主体培育增添了生力军。

市科技局相关负责人介绍，下一步，我市将深入推进科技型中小企业春笋计划，对成功备案的科技型中小企业提供“科技副总”、税收、金融等政策对接和扶持，做好跟踪服务和监督指导，引导更多的科技型企业升级为高新技术企业，促进新质生产力培育壮大。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠)