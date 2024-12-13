洛阳新增333家高新技术企业

记者日前从市科技局获悉，河南省2025年第一批高新技术企业名单公布，我市有洛阳道朋光电技术有限公司等333家企业入围，占本批次企业总数的10.54%，位居全省第二。

以更大力度实施高新技术企业倍增行动，推动更多企业成长为高新技术企业，是我市以科技创新为引领推动产业升级的重要抓手。此次入围的洛阳企业主要分布在新材料、智能装备、现代生物等领域，对自身主要产品或服务发挥核心支持作用的技术均在《国家重点支持的高新技术领域》规定范围内，体现出技术密集、成长性高等特点。 "十四五"期间，我市着力实施高新技术企业倍增计划，促进"微成长、小升高、高变强"，培强育优创新主体。截至目前，我市高新技术企业已提前实现"十四五"高新技术企业倍增目标，全市科技领军企业"顶天立地"、中小企业"铺天盖地"的创新型企业集群加快形成。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠)