洛阳坚持以片区化理念 组团式推进乡村全面振兴

近年来，新安县打破村域、镇域界限，编制集中连片推进乡村振兴规划，构建起包括“千年樱红”农旅融合片区在内的“一环一链三片区”乡村振兴格局。 新安县农户在大棚基地采摘樱桃 我市集中连片推进乡村全面振兴—— 截至目前 全市已布局53个集中连片示范区、283个组团 其中 重点建设的43个组团初见成效 计划到2030年建成组团150个左右 以“千年樱红”农旅融合片区为试点，新安县整合多个行政村资源，连片发展智能温室大棚280余座，亩均效益从不足万元跃升至10万元…… 近年来，新安县打破村域、镇域界限，编制集中连片推进乡村振兴规划，构建起包括“千年樱红”农旅融合片区在内的“一环一链三片区”乡村振兴格局。 新安县的探索实践，正是我市以集中连片模式推进乡村全面振兴的生动写照。 汝阳县内埠镇双泉村乡里中心 聚焦乡村振兴，我市以县区为单位，按照“交通相连、文化相近、产业相融、配套相通”原则，打破镇村界限，坚持集中连片做大乡村特色产业，一体推进农村基础设施建设，统筹抓好城乡公共服务，分批有序改善乡村人居环境，全域提升乡村治理水平，有力推动全市乡村振兴。 我市科学编制县域集中连片推进乡村全面振兴规划，明确片区和组团发展目标、产业定位、功能配套、服务保障、项目支撑等重点，以片区和组团联动发展，统筹推进“五个振兴” 。 ●聚焦产业发展 我市坚持错位发展、优势互补，因地制宜培育特色种植、畜禽养殖、乡村旅游、高端民宿等产业；围绕示范区主导产业，精准引育农业龙头企业、农民合作社等新型经营主体，发展适度规模经营，延伸产业链条，打造一批具有竞争力的农业产业板块；推进加工、仓储、销售等配套建设，加快构建现代农村金融和社会化服务体系，为产业连片发展提供坚实保障。 下一页 尾页 [1] [2]