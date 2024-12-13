洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

给生活添彩 为经济赋能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.10.20 08:11
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　第六届世界古都论坛已在洛闭幕。其间，置身现场聆听，深刻感受到无论是聚焦“古都城市更新与文化传承”，还是探讨“古都产业发展与经济新动能”，与会嘉宾交流碰撞的一个重要落脚点，就是古都保护传承既要给生活添彩，也要为经济赋能。

　　诚如有嘉宾所言：“古都的保护不是冻结历史，而是要让深厚的历史文化与跃动的现代生活和谐相融。”又如有嘉宾观照洛阳实践所说：“洛阳能够在保护好文化遗产的同时，实现社会效益与经济效益的双赢，为全球范围内的古都振兴提供一份出色的‘洛阳样本’。”一句句真知灼见启示我们，古都保护与现代生活、经济发展从来不是割裂的存在，而是共生共荣、相辅相成，是于相互滋养与彼此成就中，让城市焕发新的生命力。

　　文化首先是一种温暖而亲切的存在，其根本价值在于滋养人的精神世界，丰富人的生活体验。当厚重的历史从教科书、大遗址和博物馆中“走”出来，转化为触手可及的日常，生活的品质与情感便得以升华。近年来，数以千万计的游客跨越山海来洛阳穿汉服、玩穿越，看国风演艺、买精美文创，不仅是因它们承载着古都气韵，也在于其蕴含着独特的审美与情感归属。一件洛阳博物馆的“彩绘陶牵手女俑”文物，吸引无数“姐妹花”排队拍照；一块因电视剧《国色芳华》而爆火的洛阳牡丹酥，被网友夸赞“每一口都是中式美学”……“活起来”的文化不再是冰冷的符号，而是成了一种生活方式，让一座城市变得可亲、可感、可留恋。

　　当古都文脉深度融入生活，成为一种被渴望、被追逐的美好，其背后所蕴藏的经济能量亦将喷薄而出。正如在洛阳，一件“将传统文化穿在身上”的汉服，无中生有培育出了一条涵盖设计、制造、租售、妆造、跟拍等多维度服务的全产业链，仅在老城区，3年间“汉服热”便带动消费16.45亿元。而从美轮美奂的应天门3D灯光秀，到兼具“文化味”与“烟火气”的特色商业街区，这里的繁华点亮的不只是城市夜空，更是“夜经济”的蓬勃生长。文化赋能经济，不是生硬的“变现”，是美好生活衍生的新需求，是水到渠成的价值溢出，呼应的正是“人文经济学”这篇大文章。

　　有句话说得好，过去从未真正过去，它只是换了一种方式存在于当下。从千年古都洛阳，到全球古都城市，鲜活实践充分证明，以守正创新的匠心与巧思“唤醒”沉睡的文明密码，就能浸润人心，点亮寻常日子，也能汇入时代潮流，澎湃发展的强音。而当历史文脉与当代生活美美与共，千年古都的文化底蕴与现代城市的创新活力相互激荡，洛阳也定能更好地把文化资源优势转化为发展优势，不断演绎“古都新生”的新佳话。（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605