给生活添彩 为经济赋能

第六届世界古都论坛已在洛闭幕。其间，置身现场聆听，深刻感受到无论是聚焦“古都城市更新与文化传承”，还是探讨“古都产业发展与经济新动能”，与会嘉宾交流碰撞的一个重要落脚点，就是古都保护传承既要给生活添彩，也要为经济赋能。

第六届世界古都论坛已在洛闭幕。其间，置身现场聆听，深刻感受到无论是聚焦“古都城市更新与文化传承”，还是探讨“古都产业发展与经济新动能”，与会嘉宾交流碰撞的一个重要落脚点，就是古都保护传承既要给生活添彩，也要为经济赋能。

诚如有嘉宾所言：“古都的保护不是冻结历史，而是要让深厚的历史文化与跃动的现代生活和谐相融。”又如有嘉宾观照洛阳实践所说：“洛阳能够在保护好文化遗产的同时，实现社会效益与经济效益的双赢，为全球范围内的古都振兴提供一份出色的‘洛阳样本’。”一句句真知灼见启示我们，古都保护与现代生活、经济发展从来不是割裂的存在，而是共生共荣、相辅相成，是于相互滋养与彼此成就中，让城市焕发新的生命力。

文化首先是一种温暖而亲切的存在，其根本价值在于滋养人的精神世界，丰富人的生活体验。当厚重的历史从教科书、大遗址和博物馆中“走”出来，转化为触手可及的日常，生活的品质与情感便得以升华。近年来，数以千万计的游客跨越山海来洛阳穿汉服、玩穿越，看国风演艺、买精美文创，不仅是因它们承载着古都气韵，也在于其蕴含着独特的审美与情感归属。一件洛阳博物馆的“彩绘陶牵手女俑”文物，吸引无数“姐妹花”排队拍照；一块因电视剧《国色芳华》而爆火的洛阳牡丹酥，被网友夸赞“每一口都是中式美学”……“活起来”的文化不再是冰冷的符号，而是成了一种生活方式，让一座城市变得可亲、可感、可留恋。

当古都文脉深度融入生活，成为一种被渴望、被追逐的美好，其背后所蕴藏的经济能量亦将喷薄而出。正如在洛阳，一件“将传统文化穿在身上”的汉服，无中生有培育出了一条涵盖设计、制造、租售、妆造、跟拍等多维度服务的全产业链，仅在老城区，3年间“汉服热”便带动消费16.45亿元。而从美轮美奂的应天门3D灯光秀，到兼具“文化味”与“烟火气”的特色商业街区，这里的繁华点亮的不只是城市夜空，更是“夜经济”的蓬勃生长。文化赋能经济，不是生硬的“变现”，是美好生活衍生的新需求，是水到渠成的价值溢出，呼应的正是“人文经济学”这篇大文章。

有句话说得好，过去从未真正过去，它只是换了一种方式存在于当下。从千年古都洛阳，到全球古都城市，鲜活实践充分证明，以守正创新的匠心与巧思“唤醒”沉睡的文明密码，就能浸润人心，点亮寻常日子，也能汇入时代潮流，澎湃发展的强音。而当历史文脉与当代生活美美与共，千年古都的文化底蕴与现代城市的创新活力相互激荡，洛阳也定能更好地把文化资源优势转化为发展优势，不断演绎“古都新生”的新佳话。（洛平）