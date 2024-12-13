悬壶济世（洛河典故）

壶公是道教的神仙，有道术，会治病，“悬壶济世”的典故即来自壶公悬壶的传说。

壶公是道教的神仙，有道术，会治病，“悬壶济世”的典故即来自壶公悬壶的传说。东晋葛洪在《神仙传》里记载了壶公的故事，南朝宋范晔《后汉书·费长房传》中也有这个故事，内容差不离。

壶公，没人知道他的姓名。古代流传的召军符、召鬼神为人治病的玉斧符等，都出自壶公，称壶公符。

当时汝南(在今河南驻马店)有个叫费长房的人，是管理集市的小官吏。一天，费长房忽然看到壶公从远方来，进入市场卖药，不过，没人看出壶公的身份。

壶公卖药不接受还价，但人们吃了他的药，病都能好。壶公对买药的人说，吃了这个药，一定会吐出某个东西来，到某一天病就好了，每次都被他说中。

越来越多的人来找壶公买药，壶公一天卖药收入好几万钱，他把钱送给穷人，自己只留三五十钱。

壶公常在人家屋檐下悬挂一个空壶，每天太阳落山后，他就跳进壶里，没人看见这奇特的场景，只有费长房在楼上看见了。这下，费长房更加确认：壶公不是一般人。

费长房天天给壶公打扫座前地面，好吃好喝地供着，壶公照单全收。过了很长一段时间，费长房也不敢对壶公提什么要求。一天，壶公突然对费长房说：“你到傍晚没人的时候，再过来。”费长房如约前来，壶公又对他说：“见我跳到壶里时，你也学我跳，自然就能进去。”费长房果然跟着跳入壶中。

进去后就不在壶里了，竟是到了仙宫。壶公告诉费长房：“我是仙人，曾在天宫做官，因公事懈怠被贬下凡。你是可教之才，所以能见到我。”费长房赶紧离座磕头，表示自己有心学道。壶公笑着点头：“我看你很不错，这事别跟人说。”

后来，壶公邀请费长房一起喝酒，说酒放在楼下。费长房让人去拿，那人却拿不起酒壶；几十个人一起拿，也提不起来。于是壶公亲自下楼，用一个手指就把酒壶提上楼，二人共饮。那酒壶只有拳头大小，俩人一直喝一直喝，喝到晚上壶里还有酒。道教传说中，有心学道之人往往要接受多重考察，费长房却未能通过壶公的最后一试。壶公遗憾道：“你不能成仙得道，但我可以教你做地上的主宰，能长寿到几百岁。”于是给了他一卷封好的符，并传授他道术。从此以后，费长房就用这些符来降妖除怪，也给人治病，治一个好一个。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）