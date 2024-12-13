洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

如愿以偿定居洛阳（“诗魔”白居易）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.20 08:00
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　香山有白园，洛南有履道坊，白居易的母亲曾在洛阳生活多年，他自己晚年退居洛阳十八载，后长眠于香山……从定居洛阳那时起，他就将自己的身份由过客变成了归人。

　　回洛报喜

　　翩翩马蹄疾，春日归乡情

　　贞元十五年(公元799年)春，白居易的长兄白幼文在浮梁(今江西景德镇西北)任主簿，将微薄的俸禄分出一部分给白居易，命其“负米而还乡”，回洛阳看望生病的母亲。

　　白居易独自走在郊野中，眼见前路茫茫，不禁满怀忧伤：“茫茫兮二千五百里，自鄱阳而归洛阳。”

　　因藩镇混乱，中原战火弥漫，白居易十一二岁时就随家人东迁避难，离开出生地新郑(今河南新郑)，寄家符离(今安徽宿州东北)。父亲去世数年后，白居易的母亲寄居到洛阳的白氏族人家中，故而这年春天，他回洛阳看望母亲。

　　这年夏天，他仍在洛阳。一天夜里，他举头望明月，想到兄弟离散各在一处，便给“浮梁大兄、于潜七兄、乌江十五兄”和“符离及下邽弟、妹”写了一首诗：“时难年荒世业空，弟兄羁旅各西东。田园寥落干戈后，骨肉流离道路中。吊影分为千里雁，辞根散作九秋蓬。共看明月应垂泪，一夜乡心五处同。”

　　公元800年，白居易在长安应进士试，以第四名及第，“十七人中最少年”。他愉快地返回洛阳，将喜讯带给母亲，“翩翩马蹄疾，春日归乡情”。接着，他到浮梁、符离走了一趟，次年重回洛阳，与诸同年交游。

　　唐时称同榜进士为同年，白居易在洛阳有不少同年。公元801年冬天，他在同门郑方家的园林中与诸同年宴饮，作《东都冬日会诸同年宴郑家林亭》云：“助歌林下水，销酒雪中天。他日升沉者，无忘共此筵。”宦海浮沉，命运多变，同年之间相互支援很有必要，白居易道出了众人共同的心愿。

　　在洛买宅

　　移花夹暖室，徙竹覆寒池

　　公元804年，白居易在朝中任校书郎，他从洛阳、符离等处把家人迁到长安附近的下邽(今陕西渭南东北)老家。此前数年间，他时常在洛阳小住，陪伴母亲，看过洛城春花，望过洛城夏月，听过洛城秋风，赏过洛城冬雪，或许就在不知不觉间对这座城市产生了感情。

　　20年后，白居易杭州刺史任满，原计划“我发向关中”，可秋初回到洛阳，便决定不再走了。想想自己已53岁，身体也不好，“游宴慵多废，趋朝老渐难。禅僧教断酒，道士劝休官”，便动了退隐的心思，“渭曲庄犹在，钱唐俸尚残。如能便归去，亦不至饥寒”。

　　心动不如行动，他开始在洛阳城里找房子。在杭三年，他“所得非金帛”，而是“天竺石两片，华亭鹤一只”。为了安置心爱之物，便在履道里买下“故散骑常侍杨凭宅”，“东南得幽境，树老寒泉碧。池畔多竹阴，门前少人迹”，买房钱不够，还凑了两匹马，拥有这么好的宅园，“岂独为身谋，安吾鹤与石”。

　　冬天来临，他给门生、宰相牛僧孺寄诗请求分司东都，不久便心想事成，于是“移家入新宅”。待到春暖花开，他开始重葺新居。

　　白居易喜山水，爱花树，任江州司马、忠州刺史时都不忘栽松种柳，有了自己的宅园，更要好好拾掇一番，“平旦领仆使，乘春亲指挥。移花夹暖室，徙竹覆寒池”。工程弄得有点儿大，钱不够花，老同事王起时任河南尹，主动出资仿照杭州的款式，为其在园内造了一座“雁齿小红桥”。

　　归洛定居

　　往时多暂住，今日是长归

　　很快，牛僧孺因故外任，白居易似受此影响，不久便收到苏州刺史的任命书。“乱雪千花落，新丝两鬓生。老除吴郡守，春别洛阳城”，他舍不得洛阳的新家，磨磨蹭蹭过了20多天才出发。

　　在苏州，白居易没有干到任满，次年便请了百日病假。按规矩，百日假满即可免官。摆脱了官职的束缚，他高兴极了，在从苏州回洛阳途中，作《喜罢郡》曰：“自此光阴为己有，从前日月属官家。”“睡到午时欢到夜，回看官职是泥沙。”

　　这一次，白居易带了一双鹤雏北上，在扬子津遇见刘禹锡，二人终日闲玩。两只鹤雏也跟刘禹锡混熟了。后来白居易又被召到长安做官，这两只鹤被他留在履道里宅。一天，刘禹锡登门拜访，这两只鹤竟还认得他，“轩然来睨，如记相识，徘徊俯仰……”弄得刘禹锡既惊喜又感动！

　　在长安折腾了两年，白居易终究对朝政心灰意冷，又请了百日病假。公元829年春天，白居易罢刑部侍郎，以太子宾客分司东都。如愿以偿回到洛阳履道里宅，他长舒一口气：“往时多暂住，今日是长归。”从这一年往后，他再也没有回过长安；从这一年开始，他在洛阳定居，度过了乐天知命的人生最后十八年。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605