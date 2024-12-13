如愿以偿定居洛阳（“诗魔”白居易）

香山有白园，洛南有履道坊，白居易的母亲曾在洛阳生活多年，他自己晚年退居洛阳十八载，后长眠于香山……从定居洛阳那时起，他就将自己的身份由过客变成了归人。

回洛报喜

翩翩马蹄疾，春日归乡情

贞元十五年(公元799年)春，白居易的长兄白幼文在浮梁(今江西景德镇西北)任主簿，将微薄的俸禄分出一部分给白居易，命其“负米而还乡”，回洛阳看望生病的母亲。

白居易独自走在郊野中，眼见前路茫茫，不禁满怀忧伤：“茫茫兮二千五百里，自鄱阳而归洛阳。”

因藩镇混乱，中原战火弥漫，白居易十一二岁时就随家人东迁避难，离开出生地新郑(今河南新郑)，寄家符离(今安徽宿州东北)。父亲去世数年后，白居易的母亲寄居到洛阳的白氏族人家中，故而这年春天，他回洛阳看望母亲。

这年夏天，他仍在洛阳。一天夜里，他举头望明月，想到兄弟离散各在一处，便给“浮梁大兄、于潜七兄、乌江十五兄”和“符离及下邽弟、妹”写了一首诗：“时难年荒世业空，弟兄羁旅各西东。田园寥落干戈后，骨肉流离道路中。吊影分为千里雁，辞根散作九秋蓬。共看明月应垂泪，一夜乡心五处同。”

公元800年，白居易在长安应进士试，以第四名及第，“十七人中最少年”。他愉快地返回洛阳，将喜讯带给母亲，“翩翩马蹄疾，春日归乡情”。接着，他到浮梁、符离走了一趟，次年重回洛阳，与诸同年交游。

唐时称同榜进士为同年，白居易在洛阳有不少同年。公元801年冬天，他在同门郑方家的园林中与诸同年宴饮，作《东都冬日会诸同年宴郑家林亭》云：“助歌林下水，销酒雪中天。他日升沉者，无忘共此筵。”宦海浮沉，命运多变，同年之间相互支援很有必要，白居易道出了众人共同的心愿。

在洛买宅

移花夹暖室，徙竹覆寒池

公元804年，白居易在朝中任校书郎，他从洛阳、符离等处把家人迁到长安附近的下邽(今陕西渭南东北)老家。此前数年间，他时常在洛阳小住，陪伴母亲，看过洛城春花，望过洛城夏月，听过洛城秋风，赏过洛城冬雪，或许就在不知不觉间对这座城市产生了感情。

20年后，白居易杭州刺史任满，原计划“我发向关中”，可秋初回到洛阳，便决定不再走了。想想自己已53岁，身体也不好，“游宴慵多废，趋朝老渐难。禅僧教断酒，道士劝休官”，便动了退隐的心思，“渭曲庄犹在，钱唐俸尚残。如能便归去，亦不至饥寒”。

心动不如行动，他开始在洛阳城里找房子。在杭三年，他“所得非金帛”，而是“天竺石两片，华亭鹤一只”。为了安置心爱之物，便在履道里买下“故散骑常侍杨凭宅”，“东南得幽境，树老寒泉碧。池畔多竹阴，门前少人迹”，买房钱不够，还凑了两匹马，拥有这么好的宅园，“岂独为身谋，安吾鹤与石”。

冬天来临，他给门生、宰相牛僧孺寄诗请求分司东都，不久便心想事成，于是“移家入新宅”。待到春暖花开，他开始重葺新居。

白居易喜山水，爱花树，任江州司马、忠州刺史时都不忘栽松种柳，有了自己的宅园，更要好好拾掇一番，“平旦领仆使，乘春亲指挥。移花夹暖室，徙竹覆寒池”。工程弄得有点儿大，钱不够花，老同事王起时任河南尹，主动出资仿照杭州的款式，为其在园内造了一座“雁齿小红桥”。

归洛定居

往时多暂住，今日是长归

很快，牛僧孺因故外任，白居易似受此影响，不久便收到苏州刺史的任命书。“乱雪千花落，新丝两鬓生。老除吴郡守，春别洛阳城”，他舍不得洛阳的新家，磨磨蹭蹭过了20多天才出发。

在苏州，白居易没有干到任满，次年便请了百日病假。按规矩，百日假满即可免官。摆脱了官职的束缚，他高兴极了，在从苏州回洛阳途中，作《喜罢郡》曰：“自此光阴为己有，从前日月属官家。”“睡到午时欢到夜，回看官职是泥沙。”

这一次，白居易带了一双鹤雏北上，在扬子津遇见刘禹锡，二人终日闲玩。两只鹤雏也跟刘禹锡混熟了。后来白居易又被召到长安做官，这两只鹤被他留在履道里宅。一天，刘禹锡登门拜访，这两只鹤竟还认得他，“轩然来睨，如记相识，徘徊俯仰……”弄得刘禹锡既惊喜又感动！

在长安折腾了两年，白居易终究对朝政心灰意冷，又请了百日病假。公元829年春天，白居易罢刑部侍郎，以太子宾客分司东都。如愿以偿回到洛阳履道里宅，他长舒一口气：“往时多暂住，今日是长归。”从这一年往后，他再也没有回过长安；从这一年开始，他在洛阳定居，度过了乐天知命的人生最后十八年。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)