白居易和前人比什么（河洛学堂）

白居易擅长“比下有余”，不仅跟身边人比，还跟前人比。在《醉吟先生传》中，他说自己“富于黔娄，寿于颜回，饱于伯夷，乐于荣启期，健于卫叔宝”，这几位都是什么人？

黔娄是战国时齐国隐士，一说鲁国人。齐、鲁国君高薪请他出来做官，他都不肯。他家一贫如洗，死后用一条布被覆盖遗体，布被不够长，“覆头则足见，覆足则头见”。孔子的学生曾参登门吊唁，见此惨状，建议黔娄的妻子将布被斜着盖，以便将遗体盖全。黔娄的妻子说：“斜而有余，不如正而不足也。”先生一生求“正”，死后也不能“斜”了。跟黔娄比，白居易就是大富翁。

颜回是孔子的学生，乃孔门七十二贤之首。其好学不倦，贫居陋巷，箪食瓢饮，而不改其乐。可惜32岁就发尽白，早死，孔子极悲恸。跟他比，白居易高寿。

伯夷是商末孤竹君长子。当初孤竹君遗命立其弟叔齐为君，孤竹君死后，叔齐让位，伯夷不受，于是二人一起投奔周文王。路遇武王伐纣，他们拦马劝谏。武王灭商后，兄弟俩隐居首阳山，不食周粟而死。跟伯夷比，晚年白居易“红粒陆浑稻，白鳞伊水鲂”，吃得极好。

荣启期是春秋时期隐士，孔子游泰山，路遇荣启期，见他衣不蔽体，却弹着琴唱着歌，就问他乐啥呢？他说自己有三乐：“天生万物，唯人为贵，我是人；男尊女卑，以男为贵，我是男人；我还长寿，如今已经90岁了！”白居易58岁时生子阿崔，次年有诗曰：“荣公三乐外，仍弄小男儿。”确实比荣启期更欢乐。

卫叔宝即晋朝名士卫玠，中国古代知名美男子，少时乘羊车逛街，全洛阳城的人都出来围观这个粉雕玉琢的小男神。可惜他身子骨太弱，忧思过重，渡江南下折腾一路，到了建邺(今江苏南京)被人一围观就病死了，年仅27岁。白居易不跟卫玠比相貌，却跟人家比健康，那可真是大获全胜！拿自己的长处比人家的短处，拿自己的短处比人家的更短处，这么一来，他就总是幸运的，幸福的，人生还能有啥不满足的？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）