洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

浑身是病，他如何成为——世间第一有福人（“诗魔”白居易）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.20 08:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　明代文学家袁宗道说白居易是“世间第一有福人”。他列举了七条理由，第七条说：“乐天素健，年至八十。”这要是考试，可得扣分。

　　实际上，白居易病多寿长，创作过大量“咏病诗”，简直尝遍百病，享年七十五岁。即便如此，他仍称得上是“世间第一有福人”，他是如何做到的？

　　老请病假，五度弃官

　　上篇我们说白居易如愿定居洛阳，提到他两次请百日病假被免官。其实白居易因病免官不止两次，他自称：“一生耽酒客，五度弃官人。”哪五度？据《唐诗纪事》载：“苏州、刑侍、河南尹、同州刺史、太子少傅，皆以病免。”

　　公元826年，白居易任苏州刺史，二月，落马伤足，卧月余；“秋，以眼病久，免郡事”。这年他55岁，头回请百日病假。据《唐会要》载：“职事官假满百日，即合停解。”执掌具体政务的官吏请假满一百天，就当停职解任。他在《百日假满》中描述自己无官一身轻：“马辞辕下头高举，鹤出笼中翅大开。”

　　公元828年冬，白居易又乞百日病假，次年三月末假满，罢刑部侍郎，以太子宾客分司东都。生病固然难受，但能因此从俗务中脱身，倒也是好事。他在《病免后喜除宾客》中说：“从今且莫嫌身病，不病何由索得身。”

　　公元833年，白居易因病乞假五旬，四月末以头风病免河南尹，再授太子宾客分司东都。他从官舍回到履道里宅，兴奋得睡不着觉：“起坐思量更无事，身心安乐复谁知。”

　　两年后，朝廷调他任同州刺史，他“辞疾不赴”，老夫有病去不了。

　　最后一次病免，是在公元841年春，他已年届古稀，百日假满后停太子少傅官：“长告今朝满十旬，从兹萧洒便终身。老嫌手重抛牙笏，病喜头轻换角巾。……人言世事何时了，我是人间事了人。”

　　想当初，年轻的他志在兼济天下，“愿快直士心，将断佞臣头”“誓心除国蠹，决死犯天威”……年过半百后，真像换了个人。

　　从头到脚，百病尝遍

　　“蒲柳之姿，望秋而落。”蒲柳是一种入秋即凋零的树木，用来比喻人未老先衰或体质衰弱。白居易少时便身如蒲柳，18岁写《病中作》，感慨自己“少年已多病，此身岂堪老”，担心自己老了咋办。

　　有心人数过，白居易近三千首诗作中，有三百多首写到“病”。还有学者统计过白居易一生得过又写过的那些病——

　　眼睛不舒服，如眼暗、眼痛、眼花、右眼昏、双眸暗；耳朵不舒服，如耳聋、耳重听；口腔出问题，如齿堕、齿折、牙疼；呼吸系统出毛病，如气嗽、风痰、肺渴、肺病；循环系统不好，如风痹、体瘝(guān)、目眩、左足不支、足软、肘痹；皮肤病，如疮痏、脚疮；因落马磕撞而腰重、足伤；还有其他方面的不适如头风、头眩、头旋、宿醉、腰痛、筋力衰弱……

　　有一回，白居易一口气写了15首《病中诗》，第一首开头就说自己“六十八衰翁，乘衰百疾攻”。回顾前文中提到的各种疾病，他还真是尝遍百病，从头到脚哪儿哪儿都不好。

　　44岁时，白居易被贬江州司马，到任不久就给元稹写信，彼时他便已认清自己：“知我者以为诗仙，不知我者以为诗魔。”人生一世尝百病，皆是诗魔笔下诗——对白居易来说，诗歌是治疗各种疾病的“药”，他的各种情绪、情感，也都在诗歌创作中得到了疏解与慰藉。

　　比下有余，知命乐天

　　18岁时，小白心怀忧虑：“少年已多病，此身岂堪老。”68岁时，老白自问自答：“若问乐天忧病否，乐天知命了无忧。”

　　白居易认为，人老了要生病，躲是躲不掉的，不如专注于修养身心，“病应无处避，老更不宜忙”；而且，如果衰老和疾病都达到极限，情况也就不会变得更糟，“面黑眼昏头雪白，老应无可更增加”。

　　他还有个绝招，就是寻找比自己更惨的人，通过“比下有余”，反衬出自己的幸福。

　　公元834年，63岁的白居易安居洛阳，日日饱食闲坐，不免想东想西。想到自己年老，命薄，患眼病，家贫，那又怎样？韦绩跟自己同为分司官，他都七十多岁了；郑俞跟自己同年中进士，自己当河南尹时，他才当上长水县令；自己患有眼病，常常雾里看花，总好过徐晦因病失明；自己家里不富裕，那也比太子左庶子郭求好多了。于是他写下杂言诗《吟四虽》，说自己“年虽老，犹少于韦长史；命虽薄，犹胜于郑长水；眼虽病，犹明于徐郎中；家虽贫，犹富于郭庶子”，跟这几个人一比，自己何其侥幸，“值酒逢歌且欢喜”。他不光跟身边人比，还去历史书里找各方面处境不如自己的古人。67岁时，他“须尽白，发半秃，齿双缺”，在《醉吟先生传》中再次“比下有余”，说自己“富于黔娄，寿于颜回，饱于伯夷，乐于荣启期，健于卫叔宝”。这么一比，只觉得“幸甚幸甚！余何求哉？”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605