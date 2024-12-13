浑身是病，他如何成为——世间第一有福人（“诗魔”白居易）

明代文学家袁宗道说白居易是“世间第一有福人”。他列举了七条理由，第七条说：“乐天素健，年至八十。”这要是考试，可得扣分。

实际上，白居易病多寿长，创作过大量“咏病诗”，简直尝遍百病，享年七十五岁。即便如此，他仍称得上是“世间第一有福人”，他是如何做到的？

老请病假，五度弃官

上篇我们说白居易如愿定居洛阳，提到他两次请百日病假被免官。其实白居易因病免官不止两次，他自称：“一生耽酒客，五度弃官人。”哪五度？据《唐诗纪事》载：“苏州、刑侍、河南尹、同州刺史、太子少傅，皆以病免。”

公元826年，白居易任苏州刺史，二月，落马伤足，卧月余；“秋，以眼病久，免郡事”。这年他55岁，头回请百日病假。据《唐会要》载：“职事官假满百日，即合停解。”执掌具体政务的官吏请假满一百天，就当停职解任。他在《百日假满》中描述自己无官一身轻：“马辞辕下头高举，鹤出笼中翅大开。”

公元828年冬，白居易又乞百日病假，次年三月末假满，罢刑部侍郎，以太子宾客分司东都。生病固然难受，但能因此从俗务中脱身，倒也是好事。他在《病免后喜除宾客》中说：“从今且莫嫌身病，不病何由索得身。”

公元833年，白居易因病乞假五旬，四月末以头风病免河南尹，再授太子宾客分司东都。他从官舍回到履道里宅，兴奋得睡不着觉：“起坐思量更无事，身心安乐复谁知。”

两年后，朝廷调他任同州刺史，他“辞疾不赴”，老夫有病去不了。

最后一次病免，是在公元841年春，他已年届古稀，百日假满后停太子少傅官：“长告今朝满十旬，从兹萧洒便终身。老嫌手重抛牙笏，病喜头轻换角巾。……人言世事何时了，我是人间事了人。”

想当初，年轻的他志在兼济天下，“愿快直士心，将断佞臣头”“誓心除国蠹，决死犯天威”……年过半百后，真像换了个人。

从头到脚，百病尝遍

“蒲柳之姿，望秋而落。”蒲柳是一种入秋即凋零的树木，用来比喻人未老先衰或体质衰弱。白居易少时便身如蒲柳，18岁写《病中作》，感慨自己“少年已多病，此身岂堪老”，担心自己老了咋办。

有心人数过，白居易近三千首诗作中，有三百多首写到“病”。还有学者统计过白居易一生得过又写过的那些病——

眼睛不舒服，如眼暗、眼痛、眼花、右眼昏、双眸暗；耳朵不舒服，如耳聋、耳重听；口腔出问题，如齿堕、齿折、牙疼；呼吸系统出毛病，如气嗽、风痰、肺渴、肺病；循环系统不好，如风痹、体瘝(guān)、目眩、左足不支、足软、肘痹；皮肤病，如疮痏、脚疮；因落马磕撞而腰重、足伤；还有其他方面的不适如头风、头眩、头旋、宿醉、腰痛、筋力衰弱……

有一回，白居易一口气写了15首《病中诗》，第一首开头就说自己“六十八衰翁，乘衰百疾攻”。回顾前文中提到的各种疾病，他还真是尝遍百病，从头到脚哪儿哪儿都不好。

44岁时，白居易被贬江州司马，到任不久就给元稹写信，彼时他便已认清自己：“知我者以为诗仙，不知我者以为诗魔。”人生一世尝百病，皆是诗魔笔下诗——对白居易来说，诗歌是治疗各种疾病的“药”，他的各种情绪、情感，也都在诗歌创作中得到了疏解与慰藉。

比下有余，知命乐天

18岁时，小白心怀忧虑：“少年已多病，此身岂堪老。”68岁时，老白自问自答：“若问乐天忧病否，乐天知命了无忧。”

白居易认为，人老了要生病，躲是躲不掉的，不如专注于修养身心，“病应无处避，老更不宜忙”；而且，如果衰老和疾病都达到极限，情况也就不会变得更糟，“面黑眼昏头雪白，老应无可更增加”。

他还有个绝招，就是寻找比自己更惨的人，通过“比下有余”，反衬出自己的幸福。

公元834年，63岁的白居易安居洛阳，日日饱食闲坐，不免想东想西。想到自己年老，命薄，患眼病，家贫，那又怎样？韦绩跟自己同为分司官，他都七十多岁了；郑俞跟自己同年中进士，自己当河南尹时，他才当上长水县令；自己患有眼病，常常雾里看花，总好过徐晦因病失明；自己家里不富裕，那也比太子左庶子郭求好多了。于是他写下杂言诗《吟四虽》，说自己“年虽老，犹少于韦长史；命虽薄，犹胜于郑长水；眼虽病，犹明于徐郎中；家虽贫，犹富于郭庶子”，跟这几个人一比，自己何其侥幸，“值酒逢歌且欢喜”。他不光跟身边人比，还去历史书里找各方面处境不如自己的古人。67岁时，他“须尽白，发半秃，齿双缺”，在《醉吟先生传》中再次“比下有余”，说自己“富于黔娄，寿于颜回，饱于伯夷，乐于荣启期，健于卫叔宝”。这么一比，只觉得“幸甚幸甚！余何求哉？”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）