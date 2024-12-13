冷空气集结！降温10℃！洛阳最新天气预报来了

这个双休日，洛阳市迎来大风降温天气。走在街头，风一吹，不少人都缩起了脖子，裹紧外套匆匆前行。
这个双休日，洛阳市迎来大风降温天气。走在街头，风一吹，不少人都缩起了脖子，裹紧外套匆匆前行。
这个双休日，洛阳市迎来大风降温天气。走在街头，风一吹，不少人都缩起了脖子，裹紧外套匆匆前行。
洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受地面较强冷空气影响，19日～20日，全市将出现大风降温天气，气温较前期下降8℃～10℃；今天夜里至20日还有一次降水天气过程，高海拔山区有雨夹雪或小雪，20日夜里至21日凌晨高海拔地区将出现初霜冻。
具体预报
今天夜里：阴天转小雨。
20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪，气温5℃～10℃。
21日(周二)：阴天转多云，气温4℃～11℃。
22日(周三)：多云间晴天，气温6℃～13℃。
23日(周四)：多云到阴天，气温6℃～15℃。
24日(周五)：阴天有小雨，气温8～15℃。
25日(周六)：阴天转多云，气温9℃～18℃。
26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温9℃～19℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605