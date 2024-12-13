洛阳市开展秋冬季安全隐患专项排查整治

开展煤矿“冬季三防”专项检查，推进烟花爆竹、成品油、化工领域“打非治违”，实施工贸企业出租房专项整治……洛报融媒记者从洛阳市应急管理局获悉，洛阳市将根据企业秋冬季生产经营特点，分行业分领域开展隐患排查整治。 开展煤矿“冬季三防”专项检查，推进烟花爆竹、成品油、化工领域“打非治违”，实施工贸企业出租房专项整治……洛报融媒记者从洛阳市应急管理局获悉，洛阳市将根据企业秋冬季生产经营特点，分行业分领域开展隐患排查整治。 进入第四季度，企业生产经营旺盛、动火用电作业频繁，加上低温、雨雪、冰冻等灾害性天气多发，各类风险隐患交织叠加。洛阳市应急管理局将紧盯矿山、危化品、工贸等重点行业领域，持续深化安全生产治本攻坚三年行动和安全隐患“大排查”专项行动，打好安全防范的主动仗。 矿山领域。统筹煤矿冬季保供和安全生产，开展煤矿“冬季三防”(防火、防冻、防瓦斯爆炸)专项检查，健全完善隐蔽致灾因素普查台账，持续做好风险研判分析和隐患排查治理，加强尾矿库执法检查、24小时值班值守抽查和线上巡查。 危化品领域。开展危化品从业人员资质、高危工艺流程自动化改造、重大危险源隐患等专项排查整治，深入推进烟花爆竹、成品油、化工领域“打非治违”工作，加强对现有烟花爆竹仓储企业的安全监管，加大宣传警示力度、畅通举报渠道，鼓励群众积极举报非法行为。 工贸领域。督促企业严格落实防冻、防凝、防滑、防火、防爆、防静电、防中毒等冬季防护措施，扎实做好雨雪、冰冻、寒潮、大风等灾害性天气安全防范，深入开展工贸企业出租房专项整治，深化各类隐患排查治理，确保事故隐患闭环管理、重大事故隐患动态清零，彻底消除安全管理盲区。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）