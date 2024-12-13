最后时刻连扳5球！洛阳女排客场战胜新乡队

19日下午，在新乡市平原体育中心，经过一番跌宕起伏的比拼，洛阳女排在对手握有3个局点的不利情况下连扳5球，逆转赢下第四局，以总比分3:1战胜新乡队。

19日下午，在新乡市平原体育中心，经过一番跌宕起伏的比拼，洛阳女排在对手握有3个局点的不利情况下连扳5球，逆转赢下第四局，以总比分3:1战胜新乡队。

此番客场作战，洛阳女排机遇与挑战并存。首局比赛，洛阳队一波强攻取得6:2领先，此后新乡队稳住阵脚，持续通过快攻缩小双方比分。两队从11:11一直战至22:22，此后新乡队连续出现失误，洛阳以25:22先下一城。第二局比赛，洛阳队开局不利，失误频增，新乡队趁机扩大领先优势，并以25:19扳回一城。第三局比赛依然是技术与毅力的比拼，比赛现场，各种飞身救球，多回合拉锯等精彩场面层出不穷。此局洛阳队以25：23惊险拿下，大比分2:1领先。

到了第四局比赛，随着双方体力的下降，场上失误均有所增多。即便如此，两队仍是你追我赶，比分交替上升。直到最后阶段，新乡队连赢2分，以24:21一口气拿到3个局点。此时，观众都以为新乡队将稳操胜券，双方不得不在决赛局“拼刺刀”。可是，场上风云突变，洛阳队整场比赛最长的一波连胜出现了：通过发球直接得分、扣杀、吊球以及对手的“乌龙”送分，洛阳队连得5分，逆转取胜。

此轮战罢，洛阳女排将移师郑州，于10月24日19:30客场挑战航空港区女排。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张博 文/图）