洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

年轻人为何如此钟爱神都洛阳？丨大象评论
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 大象新闻 2025.10.19 19:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　若你传承千年的儒雅浪漫的审美还未觉醒，那么建议你去一趟洛阳。

　　龙门石窟登顶全国景区热度榜，洛阳文旅消费力冲进全国八强，将上海、广州甩在身后……2025年国庆假期，洛阳这座甫晋升“二线”的城市，已是毫无争议的“文旅顶流”、“流量新贵”。而时间线拉长来看，从汉服热、文创热到古墓热、博物馆热……这一浪高过一浪的文旅消费热潮里，最能“成势”，似乎总是洛阳。这到底是为什么？

　　因为，密集古迹矩阵能撑起历史厚度。作为“最早中国”的核心承载地，洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，13个王朝在此定都。沿着河洛30公里的狭长走廊，夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城次第铺展。密集古迹古建、丰厚人文历史所堆叠出来的文化质感，是无可比拟。世界文化遗产龙门石窟、中国第一座官办寺院白马寺、武圣关羽首级安葬地关林、北宋理学家程颢程颐墓园……每一尊雕像都承载着民族情感的记忆，每一块砖瓦都沉淀着中华文明的基因。这种“根脉性”让洛阳的文化IP，自带厚重感与认同度。

　　洛邑古城的青石板，应天门的高门楼，让周公吐哺的场景，让万国来朝的盛况，都有了现实的载体。这如同文旅体验的天然“故事大纲”，让游客的每一次拍照打卡，都有厚重的历史所承托，成为一场与古人先贤的对话。在这样的“活舞台”上，一切营造和演绎，都动人且合理。

　　除此之外，层出不穷的创新体验，也在不断撩拨着年轻人的新鲜感。洛阳如果一个巨大的历史情景剧、沉浸式剧本杀。“看景人”随时都能穿越成“景中人”。从“李白邀对”“上官婉儿直播”的互动，到应天门3D投影秀、天门街“诗词灯光路”的巧思，再到《邂逅周公?洛邑传奇》、《唐宫乐宴》的沉浸，“夜游龙门”、“十字街夜市”的衔接……这些丰富消费场景的打造，不仅很好挖掘了文化IP的内涵，也极大延长了游客停留时间。并且这些设计，还具有天然的“可分享性”，极易在短视频平台传播。

　　所以，洛阳的出圈，本质上是“文旅+”产业的协同发力。这座城市没有把文旅当作孤立的“景点生意”，而是围绕“文化体验”构建了一条完整的产业链。从文化IP挖掘、历史情景剧创作的上游内容生产，到汉服租赁、跟拍摄影的中游服务配套，再到打卡vlog、汉服妆造短视频的下游传播裂变。这种生态闭环，让游客不断完成从“一次性游客”变为“文化传播者”，甚至“长期消费者”的转变。

　　所以那么多城市都在抢抓“汉服热”的风口。但只有洛阳，才能三步相逢“灵动公主”、五步邂逅“雍容贵妃”、七步就能与潇洒“侠客”交朋友。再多走几步，便也会沉醉在这浓郁的汉服“cosplay”氛围里，而跃跃欲试。素履所往。是千年古建与盛唐气象的交相辉映。目之所及，是靓丽容颜与华美霓裳的相得益彰。

　　当无可替代的古都，捧出无可比拟的真心，这就是年轻人，无法拒绝的理由。来到这里，自然就会明白，年轻人为何如此钟爱神都洛阳。①
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605