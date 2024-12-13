洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
刘宁在洛阳市领导干部会议上强调：牢记殷殷嘱托 勇于担当作为 奋力建强中原城市群副中心城市
来源: 河南日报 2025.10.19 19:04
　　10月19日上午，洛阳市召开领导干部会议，宣布省委关于洛阳市委主要负责同志职务调整的决定。省委书记刘宁出席并讲话，强调要牢记习近平总书记殷殷嘱托，把思想和行动统一到党中央和省委的决定上来，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，踔厉奋发、勇毅前行，建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。

　　会上，省委常委、组织部长王刚宣读中共中央和中共河南省委有关决定。中共中央批准：陈春江同志任中共河南省委委员、常委。中共河南省委决定：陈春江同志任中共洛阳市委委员、常委、书记，江凌同志不再担任中共洛阳市委书记、常委、委员。江凌主持并讲话，陈春江和洛阳市政府主要负责同志作表态发言。刘宁在讲话中指出，这次洛阳市委主要负责同志调整，是党中央和省委根据工作需要和洛阳领导班子建设实际通盘考虑、慎重研究决定的。

　　刘宁指出，近年来，洛阳深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕建设中原城市群副中心城市，统筹推进经济社会发展和党的建设，着力打造国家创新高地、全国重要先进制造业基地、世界级旅游目的地，不断开创高质量发展新局面。

　　刘宁强调，习近平总书记对河南工作高度重视，今年5月亲临河南考察，特别是在洛阳对先进制造业发展、历史文化遗产保护利用、文旅产业高质量发展等作出重要指示，对洛阳发展寄予厚望。全市各级领导干部要旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，认真落实习近平总书记在我省考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，自觉把洛阳发展放在全国、全省大局中去思考谋划，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委工作安排。要坚定信心推动高质量发展，完整准确全面贯彻新发展理念，着力建设现代化产业体系，积极融入服务全国统一大市场建设，推动城乡融合发展，持续办好民生实事，全面推动黄河流域生态保护和高质量发展，把文旅产业培育成为支柱产业，在构建“一主两副、一圈两带、四域多点”城市高质量发展高效能治理格局中把准定位、发挥优势，不断提升副中心城市能级。要扎扎实实加强社会治理，突出抓好党建引领基层高效能治理，深入推进“五基四化”，深化运用“党建+网格+大数据”模式，加强风险隐患排查治理，确保社会安全稳定。要深入推进全面从严治党，深刻把握新时代党的自我革命的重要经验，落实“五个进一步到位”重大要求，坚持用改革精神和严的标准管党治党，锲而不舍落实中央八项规定精神，强化领导班子和干部队伍建设，营造风清气正的政治生态、干事创业的浓厚氛围，以作风建设新成效开创高质量发展高效能治理新局面，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出洛阳贡献。
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
