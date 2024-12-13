镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像座谈会举行

18日，镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像座谈会在洛阳市图书馆举行。社会各界专家学者、主办单位有关领导、孙德侠生前同事等齐聚一堂，共同缅怀已故摄影家孙德侠，探讨其影像作品为洛阳留下的珍贵历史与文化价值。

孙德侠，1941年11月生于洛阳孟津，曾任河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席，洛阳日报社副社长、副总编辑等职。在45载的摄影生涯中，他始终以镜头为笔，深情记录洛阳的城市变迁、文物保护与文化传承，成绩斐然。1984年，其作品《老来福》入选全国第十三届摄影展；2012年荣获河南省文联摄影家协会“终身成就奖”。孙德侠于2017年2月28日辞世，享年75岁。

著名文史专家蔡运章在座谈会上充分肯定了孙德侠摄影作品的史料价值。他表示，在20世纪70年代，孙德侠参与故宫文物调拨工作时拍摄的“十八罗汉”等珍贵图片，不仅为国宝建立了影像档案，更直观记录了一段重要的文物迁徙史，为后人的研究工作提供了不可替代的视觉文献。

龙门石窟研究院前院长史家珍表示，孙德侠利用早期航拍技术拍下的龙门石窟影像是比较早期的资料，这些老照片对于文化遗产的保护和传承都具有重要意义。

洛阳市社科联副主席吴颖华认为，社会科学为影像赋予了学术深度。在城市更新中，一些洛阳的老建筑已经消失或蜕变，但孙德侠用镜头将其凝固，成为研究洛阳城市规划演变和社会生活变迁的第一手资料。