心系文物保护！档案揭秘杨振宁两次洛阳之行

诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家杨振宁先生于2025年10月18日在北京逝世，享年103岁。在其光辉的百年人生中，这位科学巨匠与洛阳这座千年古都曾有过两段难忘的交集。

诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家杨振宁先生于2025年10月18日在北京逝世，享年103岁。在其光辉的百年人生中，这位科学巨匠与洛阳这座千年古都曾有过两段难忘的交集。

18日，洛报融媒记者从洛阳市档案馆查阅到的珍贵档案，清晰记录了杨振宁先生于1972年及1981年两次到访洛阳的经历，展现了他对祖国悠久历史与灿烂文化的深厚情谊。

据档案记载，杨振宁先生首次到访洛阳是在1972年7月。彼时，他同弟杨振汉、妹杨振玉三人于11日晚抵达洛阳，13日中午离洛赴沪。尽管行程匆匆，杨振宁一行仍专门参观了举世闻名的龙门石窟和当时的洛阳拖拉机厂。

龙门石窟的千年石刻艺术，与作为新中国工业建设象征的拖拉机厂，共同构成了杨振宁对洛阳的初印象——一座兼具厚重历史与现代化活力的城市。

时隔九年，1981年7月16日至17日，杨振宁先生再次莅临洛阳。此次档案记录更为详实，生动再现了当时的情景。

刚下火车，杨振宁先生便对前来迎接的洛阳市有关同志由衷感言：“(能再次)来到洛阳访问，我感到非常高兴。”言语之间，充满了对这座历史名城的向往与抵达后的喜悦。

时值盛夏，年近花甲的杨振宁不顾酷暑，兴致勃勃地重游了龙门石窟。面对奉先寺的恢弘气象，他赞叹不已：“这座寺雄伟壮观，卢舍那主佛和背面的力士、天王等佛像雕刻得生动逼真，真可谓惟妙惟肖。这里有山有水，又有如此精美的雕刻艺术，来此一游，让人心旷神怡。”为加深印象，他特意留下影像纪念，并关切地建议有关部门，应设法保护好奉先寺现存的珍贵佛像。

随后参观白马寺时，杨振宁再次表现出浓厚的兴趣：“这(白马寺)是我来洛阳的又一个收获。尽管天气炎热，我还是很乐意参观这座寺庙。”他了解了白马寺的千年渊源及寺院发展现状。

在洛阳博物馆，杨振宁对出土文物进行了深入了解，并就石刻艺术的陈列与保护方法，提出中肯的意见。

杨振宁指出，古人留下的宝贵文物必须保护好，并让名胜古迹为当代事业服务。他建议，可以多出版一些图文并茂的介绍材料，以便中外游客深入了解。

在参观过程中，杨振宁谈及他发现在美国多家博物馆中陈列的《皇后礼佛图》等珍贵文物。他当场表示，自己已拍摄了这些文物的照片，回到美国后便会将这批珍贵的影像资料寄给龙门保管所。

杨振宁先生两次洛阳之行，虽间隔九年，但主线一脉相承——那便是一位世界级科学家对中华文明根基的探寻与认同。他以科学家的敏锐眼光，关注着文物保护这一永恒课题。洛阳，这座承载着十三朝历史的古都，也因此与这位科学巨匠，有了一段值得铭记的情缘。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李乐儒）