洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

心系文物保护！档案揭秘杨振宁两次洛阳之行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.19 18:53
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士、著名物理学家杨振宁先生于2025年10月18日在北京逝世，享年103岁。在其光辉的百年人生中，这位科学巨匠与洛阳这座千年古都曾有过两段难忘的交集。

　　18日，洛报融媒记者从洛阳市档案馆查阅到的珍贵档案，清晰记录了杨振宁先生于1972年及1981年两次到访洛阳的经历，展现了他对祖国悠久历史与灿烂文化的深厚情谊。

　　据档案记载，杨振宁先生首次到访洛阳是在1972年7月。彼时，他同弟杨振汉、妹杨振玉三人于11日晚抵达洛阳，13日中午离洛赴沪。尽管行程匆匆，杨振宁一行仍专门参观了举世闻名的龙门石窟和当时的洛阳拖拉机厂。

　　龙门石窟的千年石刻艺术，与作为新中国工业建设象征的拖拉机厂，共同构成了杨振宁对洛阳的初印象——一座兼具厚重历史与现代化活力的城市。

　　时隔九年，1981年7月16日至17日，杨振宁先生再次莅临洛阳。此次档案记录更为详实，生动再现了当时的情景。

　　刚下火车，杨振宁先生便对前来迎接的洛阳市有关同志由衷感言：“(能再次)来到洛阳访问，我感到非常高兴。”言语之间，充满了对这座历史名城的向往与抵达后的喜悦。

　　时值盛夏，年近花甲的杨振宁不顾酷暑，兴致勃勃地重游了龙门石窟。面对奉先寺的恢弘气象，他赞叹不已：“这座寺雄伟壮观，卢舍那主佛和背面的力士、天王等佛像雕刻得生动逼真，真可谓惟妙惟肖。这里有山有水，又有如此精美的雕刻艺术，来此一游，让人心旷神怡。”为加深印象，他特意留下影像纪念，并关切地建议有关部门，应设法保护好奉先寺现存的珍贵佛像。

　　随后参观白马寺时，杨振宁再次表现出浓厚的兴趣：“这(白马寺)是我来洛阳的又一个收获。尽管天气炎热，我还是很乐意参观这座寺庙。”他了解了白马寺的千年渊源及寺院发展现状。

　　在洛阳博物馆，杨振宁对出土文物进行了深入了解，并就石刻艺术的陈列与保护方法，提出中肯的意见。

　　杨振宁指出，古人留下的宝贵文物必须保护好，并让名胜古迹为当代事业服务。他建议，可以多出版一些图文并茂的介绍材料，以便中外游客深入了解。

　　在参观过程中，杨振宁谈及他发现在美国多家博物馆中陈列的《皇后礼佛图》等珍贵文物。他当场表示，自己已拍摄了这些文物的照片，回到美国后便会将这批珍贵的影像资料寄给龙门保管所。

　　杨振宁先生两次洛阳之行，虽间隔九年，但主线一脉相承——那便是一位世界级科学家对中华文明根基的探寻与认同。他以科学家的敏锐眼光，关注着文物保护这一永恒课题。洛阳，这座承载着十三朝历史的古都，也因此与这位科学巨匠，有了一段值得铭记的情缘。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李乐儒）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605