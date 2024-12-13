最高补贴5000元！洛阳购车补贴申请通道20日10时起开通

汽车补贴来了！19日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，20日10时起，洛阳市2025年“乐驾金秋”购车补贴申请通道开通。

汽车补贴来了！19日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，20日10时起，洛阳市2025年“乐驾金秋”购车补贴申请通道开通。

10月1日至12月31日期间，在洛阳市购买乘用车新车并在洛阳市办理入户登记手续的个人消费者可通过“洛快办”平台，按要求提交申请。

本次补贴按照购买新车价格(以《机动车销售统一发票》上载明的价税合计数字为准)在5万元(含)至10万元(不含)的，每辆补贴3000元；10万元(含)至20万元(不含)的，每辆补贴4000元；20万元(含)以上每辆补贴5000元的标准进行补贴。活动按照申请人的申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止。

补贴对象

1.凡活动期间在洛阳市新购买乘用车新车，《机动车销售统一发票》开具地为洛阳市，并在洛办理新车注册上牌的个人消费者。

2.同一申请人在本活动期内仅限享受一次补贴。

3.本活动补贴(同一辆新车)不能与国家汽车报废更新、置换更新补贴同时享受。

申领条件

1.申请人须持开具地为洛阳市的《机动车销售统一发票》，时间须为2025年10月1日(含当日，下同)至2025年12月31日期间，以《机动车销售统一发票》上载明的开票期为准。

2.新购车辆须在2025年10月1日至2026年1月7日期间在洛阳市车辆管理部门完成新车注册登记，以《机动车登记证书》上载明的登记日期为准。

3.申请人的身份证、购车发票、行驶证、机动车登记证须为同一人。

4.在补贴申请审核期间，新购汽车应登记在申请人名下。

申领流程

1.提交资料

申请人可在10月20日10时补贴申请通道开通后，通过“洛快办”平台提交身份证、购车发票、行驶证、机动车登记证、银行卡信息，并按照提示上传身份证、《机动车销售统一发票》第一联(发票联)、《机动车行驶证》、《机动车登记证书》、银行卡信息。

2.审核发放

审核人员对申请人提交的信息进行审核，审核通过的将补贴款发放至本人提供的银行账户；审核不通过的将其退回，申请人可修改更正后重新提交。申请系统通道将于2026年1月10日24时关闭，申请人信息修改更正须在系统关闭前完成，逾期不予受理。

若补贴资金用完，提前关闭申请系统通道。当补贴资金余额不足以支付最后一名符合条件的申请人的全额补贴时，按照资金余额全部支付，不足部分不再支付。

如遇补贴申请系统异常等问题，消费者可拨打“洛快办”客服电话0379-65500379。

（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 宋育伟 文/图）