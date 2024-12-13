实地走访洛阳 古都论坛嘉宾感受千年古都文化根脉与发展脉动

16日至18日，第六届世界古都论坛在洛阳成功举办。论坛期间，来自国内外嘉宾组成考察团，走进洛邑古城、龙门石窟、应天门遗址博物馆等历史文化地标，通过沉浸式参访，切身感受洛阳作为千年古都在保护中发展、在传承中创新的城市脉动。

16日至18日，第六届世界古都论坛在洛阳成功举办。论坛期间，来自国内外嘉宾组成考察团，走进洛邑古城、龙门石窟、应天门遗址博物馆等历史文化地标，通过沉浸式参访，切身感受洛阳作为千年古都在保护中发展、在传承中创新的城市脉动。

17日晚，洛邑古城灯火初上，唐风古韵扑面而来。嘉宾们体验毛笔书法、品尝牡丹花饼、观赏“天女散花”表演，沉浸于盛唐风貌的市井风情之中。随着“汉服迪斯科”的旋律响起，传统服饰与现代节拍巧妙交融，嘉宾们也欣然加入，与汉服爱好者互动交流。大家纷纷表示，这种将传统文化融入当代生活场景的方式，为“活态”传承探索出了生动路径。

18日上午，考察团走进世界文化遗产龙门石窟。面对伊水两岸千年凿刻的艺术瑰宝，嘉宾们无不为之震撼。深圳大学建筑与城市规划学院助理教授Lisaia Daria表示：“此行让我对洛阳作为古都的城市规划脉络有了更深的兴趣。龙门石窟将艺术与自然完美融合，体现了‘天人合一’的东方智慧，对当代城市规划具有重要启示。”

在应天门遗址博物馆，嘉宾们观看了《天门快闪》与鄂伦春族鼓舞等融合传统与现代的演出。节目主持人、网红史蒂文·维德斯赞叹：“表演极具中国特色，让我大开眼界。更让我震撼的是洛阳所展现的古今贯通——今天在应天门、龙门石窟汇聚的八方宾朋，仿佛重现了丝路起点万商云集的盛景。”

在明堂、天堂景区，中国网外籍记者Tony Alvarez分享了他的观察：“应天门精准复原了古代建筑的恢宏尺度与精神气质，令人震撼。”谈及龙门石窟，他感慨道：“站在这些千年石刻前，难以想象古人如何一凿一琢创造出这样的奇迹。这不仅是历史的见证，更是中国人文化认同的重要基石。”

实地走访期间，嘉宾们对洛阳在文化遗产保护、文化传承与城市发展协同推进方面的实践留下深刻印象。大家认为，洛阳以独特的方式让历史“活”在当下，为全球古都的可持续发展提供了具有参考价值的“洛阳经验”。(洛报融媒·洛阳网 记者 刘嘉仪 文/图)