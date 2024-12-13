洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

大风降温即将“登场”！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.18 20:51
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今天，洛阳市维持多云天气，最高气温13.2℃。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面较强冷空气影响，19日至20日，全市将出现大风降温天气，气温较前期下降8到10℃；20日还有一次降水天气过程，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏南部分地区将出现初霜冻。

　　具体预报：

　　18日(今天)夜里：多云间阴天。

　　19日(周日)：多云到阴天，夜里转小雨或零星小雨，东北风3级～4级，气温8℃～15℃。

　　20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温5℃～10℃。

　　21日(周二)：多云间晴天，气温4℃～12℃。

　　22日(周三)：多云，气温6℃～13℃。

　　23日(周四)：多云到阴天，气温6℃～15℃。

　　24日(周五)：阴天有小雨，气温8℃～15℃。

　　25日(周六)：阴天转多云，气温9℃～18℃。

　　温馨提示：

　　1.注意防寒保暖：此次降温幅度较大，请及时增添衣物，老人、儿童及有心脑血管疾病的人群请特别注意防护，避免着凉。

　　2.防范大风影响：请妥善安置易受大风影响的室外物品，户外作业和高空作业请注意安全。

　　3.注意出行安全：降水天气可能导致道路湿滑，高海拔山区可能出现雨雪，驾车请减速慢行，注意交通安全。

　　4.防范初霜冻：偏南地区农户请提前做好农业设施的保温防冻工作，防范初霜冻对农作物的不利影响。(洛报融媒·洛阳网记者  周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 第六届世界古都论坛在洛阳开幕【...
  • 再添创新平台！洛阳新增91家市级...
  • 第六届世界古都论坛在洛开幕
  • 即日起，43路公交线路部分班次临...
  • 洛平：千年古都何以凤凰涅槃
  • 日用而不觉，古都焕新生！王巍点...
  • 中国博物馆协会理事长刘曙光：要...
  • 经费支持！洛阳启动河南省国际科...
  • 直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605