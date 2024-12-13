大风降温即将“登场”！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳市维持多云天气，最高气温13.2℃。 今天，洛阳市维持多云天气，最高气温13.2℃。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面较强冷空气影响，19日至20日，全市将出现大风降温天气，气温较前期下降8到10℃；20日还有一次降水天气过程，高海拔山区有雨夹雪或小雪，偏南部分地区将出现初霜冻。 具体预报： 18日(今天)夜里：多云间阴天。 19日(周日)：多云到阴天，夜里转小雨或零星小雨，东北风3级～4级，气温8℃～15℃。 20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温5℃～10℃。 21日(周二)：多云间晴天，气温4℃～12℃。 22日(周三)：多云，气温6℃～13℃。 23日(周四)：多云到阴天，气温6℃～15℃。 24日(周五)：阴天有小雨，气温8℃～15℃。 25日(周六)：阴天转多云，气温9℃～18℃。 温馨提示： 1.注意防寒保暖：此次降温幅度较大，请及时增添衣物，老人、儿童及有心脑血管疾病的人群请特别注意防护，避免着凉。 2.防范大风影响：请妥善安置易受大风影响的室外物品，户外作业和高空作业请注意安全。 3.注意出行安全：降水天气可能导致道路湿滑，高海拔山区可能出现雨雪，驾车请减速慢行，注意交通安全。 4.防范初霜冻：偏南地区农户请提前做好农业设施的保温防冻工作，防范初霜冻对农作物的不利影响。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图)