古都不仅是文明的重要承载地，也是新时代推动文化、科技、产业融合发展的重要支点。昨日下午，第六届世界古都论坛“古都产业发展与经济新动能”交流活动举行，国内外文化、经济、旅游、可持续发展等领域的专家学者齐聚一堂，为古都可持续发展贡献多元智慧。

本场活动以“洛阳三彩的时尚表达”惊艳开场，中国工艺美术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和以洛阳三彩的发展之路，阐释了让非遗技艺融入城市肌理，为古都产业发展注入文化动能的鲜活案例。

这一案例引发了与会者的深入思考：对于一座古都而言，如何将深厚的文化势能转化为蓬勃的发展动能？

“古都最大的优势就是文化。”在活动中，河南文化旅游研究院副院长肖建勇以《古都文旅的变与不变》为题作分享。他指出，洛阳的汉服体验、《唐宫乐宴》沉浸式演出和开封“大宋不夜城”等一系列新场景、新文化IP、新玩法、新体验等，正让古都文旅从“观光型”向“体验型”升级，文旅融合彰显出强大的生命力。

在全球化视野下，古都文旅的创新发展如何与区域协同共振？紧接着，亚洲城市可持续发展研究中心创始人、新加坡国立大学设计与工程学院副院长王才强带来了国际视角的启发。

王才强介绍了新加坡如何通过城市翻新创建更多的景点，从而成为辐射东南亚的门户的发展路径。“洛阳具备成为辐射型旅游城市的优势，可借鉴相关经验，与周边城市形成协同效应，实现共赢。”他说。

“中国城市有高密度的公园绿地、便捷的自行车道与15分钟生活圈等，大幅降低了人们的生活成本并提高了便利性。”高级经济学家、全球化智库副主任大卫·布莱尔以独特的视角指出，这些公共设施不会直接反映在GDP上，但中国以“人”为核心的城市规划，让居民以更低成本享受更高品质生活，也为古都可持续发展提供了重要参考。

那么，如何在城市更新中具体平衡保护与发展的关系？

“在城市更新的过程中，古老与现代街区、本地居民与外地游客的活动空间等可能存在一定的矛盾，但是我们不能把两者对立起来，而要深挖第三个空间即公共空间的价值。”郑州大学管理学院、中原文化旅游高质量发展研究院院长郑鹏说，古都作为人类文明的交汇地，是推动经济发展的核心抓手，更是连接古今的桥梁，古都城市需要通过文旅产业让文化遗产从“被动输血”转向“主动造血”，打造主客共享的消费场景，实现文化保护与经济效益的双赢。

当视野从中原腹地延伸至东盟河岸，亚洲古都的现代化叙事正呈现出丰富而多元的路径。“中国的古都发展侧重智慧博物馆、沉浸式文旅、AI数字遗产平台，体现了强大的产业化和国际传播力。越南古城顺化的发展模式则强调小而精、深而美，突出社区旅游和生态旅游，体现人文温度和可持续发展目标。双方可以相互借鉴、相互启发、相互补充，共同推动亚洲文化的创新发展。”中国外文局亚太传播中心编辑裴海梦说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 谢娜娜）