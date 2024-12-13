栾川“虎口瀑布”火上热搜，竹海野生动物园：分时段、分地区推出特惠游

栾川竹海野生动物园又双叒出圈啦！
火爆全网的“虎口瀑布”明星虎
就在这里！
新华社、人民日报等上百家媒体转发
话题总浏览量突破30亿
“明星虎”在线邀约：你还不来打卡吗？
八方奔赴栾动
就为见证“虎口瀑布”奇观
为了让游客朋友亲临现场
见证“虎口瀑布”的野生自然奇观！
我们特别推出——
分时段、分地区49元特惠游园
49元=入园门票、往返索道、猛兽车、园区观光车，以及大熊猫馆、猛兽区、萌宠乐园、百鸟园等所有景区自营项目
49元一票全含，无其它隐藏消费
为保障游览体验，特惠活动按地区分五阶段进行
2026跨年重游
家属亲朋同享特价
加码福利：一张票，带你玩到明年！
你以为49元只是一次性的快乐？
错！我们送你“跨年重游家属亲朋同享特价”！
凡在活动期间实名认证购票入园者
在2026年12月31日前(法定节假日及8月除外)
本人凭身份证可带10名亲友
共同享受每人49元特价入园一次！
现在你的一张票=来年家属亲友的优惠通行证！
像极了“虎口瀑布”——霸气侧漏！
除了“虎口瀑布”，你还能看到
国宝大熊猫：啃竹、打滚、发呆……治愈力满分
猛兽散放区：与东北虎、非洲狮隔窗对视
萌宠乐园：羊驼、小熊猫等你来撩
百鸟园：孔雀开屏，鹦鹉学舌，拍照超出片
原始森林秋色如画，漫步如游仙境
如何参与？超简单！
首先锁定你所在地区的活动时间
在官方微信/抖音平台等线上平台
搜索“栾川竹海野生动物园”
点击“特惠游园”，填写身份信息
支付成功→ 带上身份证→ 直奔景区→ 刷证入园！
温馨提示：
本活动仅限指定地区、指定时间段内有效
游园必打卡
谁说秋冬是旅游淡季？
秋冬入园，正是时候！
天气凉爽，动物活跃度更高
人流适中，游览体验更舒适
红叶点缀，竹海与山色更显诗意
“虎口瀑布”持续营业，等你合影！
大熊猫馆
前方萌物出没请小心!
活力十足的灵岩和迈迈
开始活动筋骨散发魅力啦
显眼包灵岩现场整活
实力宠粉谁能不迷糊？
洗澡爱唱歌的“灵岩”和温顺沉稳的“迈迈”都在这里，在奶爸奶妈的精心照顾下，长得圆圆滚滚，并且在网上俘获一众粉丝的心，坐拥粉丝无数。
哥俩一般早上8点左右会出来进食，你就可近距离、沉浸式观看熊猫用餐啦！运气好还能看到两只国宝整活儿，千万不要错过！
国宝级网红大咖灵岩和迈迈
多才多艺、样样精通
顶流登场
一起点燃欢乐的海洋！
赏红叶看雪景
深秋时节，栾川竹海野生动物园迎来最美季节，万亩竹海依旧青翠，群山却已层林尽染，红叶如火，与竹林交织出绚烂画卷。
初雪降临后，园区银装素裹，竹海变雪原，别有一番韵味。熊猫在雪中嬉戏，猛兽足迹在雪地上勾勒出野性之美。
5D观光隧道
进入“惊雷洞”，神秘又神奇，伸手触碰银河，仿佛漂浮在宇宙中央！“寻梦洞”又把你带到森林秘境，藤蔓缠绕，巨兽身影在雾气中隐现，每步都像闯入神秘雨林！邂逅未知，探秘极境，这里将沉浸式交互体验与光影视觉艺术完美融合，仿佛置身“爱丽丝仙境”。
猛兽散放区
来到观虎长廊，透过脚下和两侧的透明玻璃，你会看见老虎睡觉、打斗。结实的肌肉、优美的线条，面对“硬汉派”虎王的威严，谁敢不从？
再乘坐观虎车穿梭在“猛兽区”，便可与老虎、狮子、黑熊一一打个照面，还可以透过车窗上的喂食孔给动物们喂食，主打一个刺激！
萌宠乐园
盯着你瞅的鸵鸟、等你喂食的小白兔、性格nice的羊驼、温顺的梅花鹿、美丽优雅的孔雀......悄悄地提醒一句：请拿紧手中的萝卜条和饲料！
别再隔着屏幕羡慕别人啦！
这个秋天，来栾川竹海野生动物园
我们和那只爱咬水管的东北虎
在竹海深处等你来玩！