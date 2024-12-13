栾川“虎口瀑布”火上热搜，竹海野生动物园：分时段、分地区推出特惠游

栾川竹海野生动物园又双叒出圈啦！

火爆全网的“虎口瀑布”明星虎

就在这里！

新华社、人民日报等上百家媒体转发

话题总浏览量突破30亿

“明星虎”在线邀约：你还不来打卡吗？

八方奔赴栾动

就为见证“虎口瀑布”奇观

为了让游客朋友亲临现场

见证“虎口瀑布”的野生自然奇观！

我们特别推出——

分时段、分地区49元特惠游园

49元=入园门票、往返索道、猛兽车、园区观光车，以及大熊猫馆、猛兽区、萌宠乐园、百鸟园等所有景区自营项目

49元一票全含，无其它隐藏消费

为保障游览体验，特惠活动按地区分五阶段进行

2026跨年重游

家属亲朋同享特价

加码福利：一张票，带你玩到明年！

你以为49元只是一次性的快乐？

错！我们送你“跨年重游家属亲朋同享特价”！

凡在活动期间实名认证购票入园者

在2026年12月31日前(法定节假日及8月除外)

本人凭身份证可带10名亲友

共同享受每人49元特价入园一次！

现在你的一张票=来年家属亲友的优惠通行证！

像极了“虎口瀑布”——霸气侧漏！

除了“虎口瀑布”，你还能看到

国宝大熊猫：啃竹、打滚、发呆……治愈力满分

猛兽散放区：与东北虎、非洲狮隔窗对视

萌宠乐园：羊驼、小熊猫等你来撩

百鸟园：孔雀开屏，鹦鹉学舌，拍照超出片

原始森林秋色如画，漫步如游仙境

如何参与？超简单！

首先锁定你所在地区的活动时间

在官方微信/抖音平台等线上平台

搜索“栾川竹海野生动物园”

点击“特惠游园”，填写身份信息

支付成功→ 带上身份证→ 直奔景区→ 刷证入园！

温馨提示：

本活动仅限指定地区、指定时间段内有效

游园必打卡

谁说秋冬是旅游淡季？

秋冬入园，正是时候！

天气凉爽，动物活跃度更高

人流适中，游览体验更舒适

红叶点缀，竹海与山色更显诗意

“虎口瀑布”持续营业，等你合影！

大熊猫馆

前方萌物出没请小心!

活力十足的灵岩和迈迈

开始活动筋骨散发魅力啦

显眼包灵岩现场整活

实力宠粉谁能不迷糊？

洗澡爱唱歌的“灵岩”和温顺沉稳的“迈迈”都在这里，在奶爸奶妈的精心照顾下，长得圆圆滚滚，并且在网上俘获一众粉丝的心，坐拥粉丝无数。

哥俩一般早上8点左右会出来进食，你就可近距离、沉浸式观看熊猫用餐啦！运气好还能看到两只国宝整活儿，千万不要错过！

国宝级网红大咖灵岩和迈迈

多才多艺、样样精通

顶流登场

一起点燃欢乐的海洋！

赏红叶看雪景

深秋时节，栾川竹海野生动物园迎来最美季节，万亩竹海依旧青翠，群山却已层林尽染，红叶如火，与竹林交织出绚烂画卷。

初雪降临后，园区银装素裹，竹海变雪原，别有一番韵味。熊猫在雪中嬉戏，猛兽足迹在雪地上勾勒出野性之美。

5D观光隧道

进入“惊雷洞”，神秘又神奇，伸手触碰银河，仿佛漂浮在宇宙中央！“寻梦洞”又把你带到森林秘境，藤蔓缠绕，巨兽身影在雾气中隐现，每步都像闯入神秘雨林！邂逅未知，探秘极境，这里将沉浸式交互体验与光影视觉艺术完美融合，仿佛置身“爱丽丝仙境”。

猛兽散放区

来到观虎长廊，透过脚下和两侧的透明玻璃，你会看见老虎睡觉、打斗。结实的肌肉、优美的线条，面对“硬汉派”虎王的威严，谁敢不从？

再乘坐观虎车穿梭在“猛兽区”，便可与老虎、狮子、黑熊一一打个照面，还可以透过车窗上的喂食孔给动物们喂食，主打一个刺激！

萌宠乐园

盯着你瞅的鸵鸟、等你喂食的小白兔、性格nice的羊驼、温顺的梅花鹿、美丽优雅的孔雀......悄悄地提醒一句：请拿紧手中的萝卜条和饲料！

别再隔着屏幕羡慕别人啦！

这个秋天，来栾川竹海野生动物园

我们和那只爱咬水管的东北虎

在竹海深处等你来玩！