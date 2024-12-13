直达洛阳潮燃星动演唱会！洛阳公交集团开通3条专线

洛阳潮燃星动演唱会将于2025年10月19日晚在洛阳市奥林匹克中心举行，为方便观众前往洛阳市奥林匹克中心观看演唱会，公交集团开通3条演唱会直达专线。
专线一：八里堂地铁站A口—洛阳市奥林匹克中心(位于：孝文大道司马光路口南)
服务时间：八里堂地铁站A口14：30—18：00
专线二：高铁龙门站—洛阳市奥林匹克中心(位于：孝文大道司马光路口南)
服务时间：高铁龙门站14：30—18：00
专线三：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口西)—八里堂地铁站A口
服务时间：洛阳市奥林匹克中心(位于：司马光路孝文大道口西)22：00—客流疏散完
温馨提示：演唱会当日途经的74路、92路、93路、105路、113路、万安山专线、伊滨区1号线、伊滨区2号线、伊滨专线将根据道路管控实际情况和交警现场指挥进行适时调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥
