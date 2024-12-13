洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
第六届世界古都论坛在洛闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.18 09:04
　　昨日下午，以“古都·新生：全球古都城市可持续发展”为主题的第六届世界古都论坛在洛阳闭幕。

　　论坛举办期间，来自近30个国家政府机构、文化组织、学术机构的嘉宾，以及北京、西安、南京、杭州等13个重要古都城市的代表，学术团体、专家学者等齐聚洛阳，围绕古都文化遗产保护与城市现代化协同发展展开深度对话，达成广泛共识。

　　省文物考古研究院党委书记刘海旺在学术总结中说，世界古都论坛已成为推动中华文化、河洛文化走向世界的重要平台。本届论坛，与会嘉宾从多国案例与实践出发，分享了古都文化遗产保护与活化的创新路径，探讨激活古都产业经济发展的活力源泉，特别是洛阳在隋唐洛阳城中轴线保护、遗址博物馆群建设等方面形成的“洛阳模式”，为全球古都可持续发展提供了有益借鉴。

　　副市长任丽君在总结发言中指出，古都是活着的文明，文化遗产是创新的资源，唯有在保护中发展，在保护中创新，古都才能焕发持久生命力。近年来，洛阳坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过全力打造“1+3”高品质古都文化体验区，创新探索大遗址保护利用的“洛阳模式”，实现了文化遗产保护传承与活化利用水平的全面提升，世界级文化旅游城市建设步伐持续加快。洛阳将以本届论坛为新的起点，与各古都城市深化文明交流互鉴，开展多元务实合作，携手构建人类命运共同体。

　　闭幕式上，《洛阳市博物馆事业高质量发展规划(2026—2035)》(征求意见稿)发布，提出构建“一个核心、五大体系、多点共建”的博物馆空间布局，全面提升洛阳全域博物馆品质，推动博物馆事业与城市发展深度融合。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)
