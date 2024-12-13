洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛平：千年古都何以凤凰涅槃
洛平：千年古都何以凤凰涅槃
2025.10.18 09:01
　　随着嘉宾手掌按下，一道道光束升腾而起、汇聚洛阳，一只凤凰涅槃重生、一飞冲天……昨日，第六届世界古都论坛开幕场景直击人心，形象阐释了本届论坛“古都·新生”的主题寓意，引人关注深思。

　　在中华文明的璀璨星河中，古都始终是永不熄灭的灯塔。从长安，到洛阳，再到北京，这些承载着千年文明的城池，用青砖灰瓦镌刻着民族记忆。当现代化浪潮席卷而来，古都要续写新的时代传奇，就不能一味守旧、创新不足，甚至躺在过去的辉煌里吃老本，而须尊古不泥古、创新不失宗，顺势而为、主动求变，才能赢得前所未有的蜕变与新生。洛阳作为十三都古都，是古都中最亮的星之一，正是在“变”与“不变”中凤凰涅槃，浴火重生。

　　“变”的是对时代篇章的精彩创造。汉服店数量3年增长75倍，一件汉服不仅带火了一条完整的汉服产业链，更带火了一座城市。今年国庆中秋假期，洛阳接待游客879万人次，旅游总收入75亿余元，再次进入全国文旅消费目的地十强。近年来，洛阳走新文旅之路，不断创新推出文旅新业态、新模式、新场景，在持续线上引流、线下变现中，成功晋级为全国文旅顶流。当洛邑古城“天女散花”出圈全国，当城市民宿翻倍增长，当旅游演艺不断上新，曾因文旅流量不足而困惑的洛阳，既守得住经典，又当得了网红，让古老的文明不断精彩讲述崭新的故事。

　　而“不变”的是对传统文化的精心守护。前不久，玄武门主城楼完工，到玄武门找“传国玉玺”成为网上热门话题。近年来，洛阳砸下数十亿元重金，加快隋唐洛阳城历史中轴线和宫城区格局保护展示工程建设，天街贯通，天津桥开建了，洛浦秋风上马了……千年古都坚守文化情怀，向古而新，千年文脉生生不息，在传统与现代之间找到平衡，让洛阳成为人们望向历史深处的窗口。当华丽的汉服拂去厚厚的历史尘埃，当从定鼎门到玄武门8公里盛唐文化长廊初绽芳容，当汉魏洛阳故城遗址博物馆投用再现汉魏雄风，当人们上班如上朝，逛街如逛皇宫，人们感知到的不仅是辉煌历史的重现，更是文明永续的密码。

　　越古老，就越年轻；越是坚守过去，就越是自信迈向未来。洛阳这座古都，在守正出奇、开拓创新中找到了厚重历史之上的轻盈生活。或许，这就是本届世界古都论坛孜孜求索的“新生”答案。（洛平）
