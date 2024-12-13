昨日，全市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚暨“三清两建”工作推进会议召开，深入贯彻落实省委、市委部署要求，总结今年以来全市相关领域工作情况，安排部署下步工作。 昨日，全市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚暨“三清两建”工作推进会议召开，深入贯彻落实省委、市委部署要求，总结今年以来全市相关领域工作情况，安排部署下步工作。 市委副书记、政法委书记王森出席并讲话。市委常委、组织部部长张敬华主持会议。 王森指出，新兴领域“两个覆盖”和“三清两建”工作是事关基层治理的基础性工作，对提升基层治理水平具有重要意义。要强化思想认识，紧盯时间节点，明确目标任务，全力以赴推动新兴领域“两个覆盖”集中攻坚、“三清两建”集中整治工作有力有序开展，确保各项部署落地生根、取得实效。 王森强调，聚焦“两个覆盖”，要夯实各方责任，市委社工部牵头抓总、专班成员单位协同发力，县区扛牢属地责任、乡镇(街道)抓好兜底落实，形成全市上下“一盘棋”工作格局；要抓住关键工作，围绕重点组织、重点行业、重点区域、重点群体集中攻坚，做好人员培训、制度建设、关系转接等工作，确保党组织应建尽建、能建快建；要优化工作方法，选树党建典型，示范带动建设，突出日常培训，强化指导督导，推动集中攻坚工作落地见效。聚焦“三清两建”，要扛牢责任担当，充实专班力量，明确责任分工，确保工作抓实抓细抓出成效；要完善工作举措，把群众认可度、满意度作为重要评价指标，建立健全动态调整机制，紧盯重点村(社区)突出问题，抽调精兵强将，全力推动矛盾问题彻底化解、清仓见底；要加强检查指导，巩固拓展“三清两建”成果，不断提升群众获得感幸福感安全感。 会议通报全市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚和“三清两建”集中整治工作开展情况，伊川县、宜阳县、市公安局、市农业农村局、市信访局作了交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)