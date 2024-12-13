中油一建助推BEST建设开启“加速度”

记者昨日从中国石油天然气第一建设有限公司(简称中油一建)获悉，该企业近日成功完成紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机关键部件杜瓦底座的精准落位安装。这标志着这一“国之重器”工程建设取得关键突破，部件研制和工程安装开启“加速度”。

成功落“座”的杜瓦底座 （新华社发）

紧凑型聚变能实验装置(BEST)，是我国正在合肥建设的燃烧等离子体物理实验装置。该装置采用紧凑高场超导托卡马克技术路线，运用高性能超导磁体、氘氚聚变燃料等新技术，将在全球范围内首次实现聚变能发电演示。

此次完成精准安装的杜瓦底座，是该装置主机系统中尺寸最大、结构最复杂、重量最重的关键部件，直径约18米，高度约5米，总重400余吨，将承载整个主机系统的重量，安装难度极高。尤其在吊装精度方面，此次安装要求底座整体水平度需控制在15毫米以内，安装位置偏差不得超过2毫米，作业空间极度狭小。

为实现杜瓦底座毫米级精准落位安装，中油一建项目吊装团队研发并制造了由均衡梁、吊梁、提升适配器及花篮螺丝等连接件组成的吊装专用吊具，并在吊装过程中通过旋转调节杆，利用左右旋螺纹与螺母配合，实现花篮螺丝整体长度的伸缩。同时，该团队通过多站激光跟踪仪对杜瓦底座的基准点实时监测，保证杜瓦底座位移、下落的过程精度和落位精度，有效保证了落位精度，实现了零碰撞、零刮擦。

为确保吊装过程质量和安全受控，中油一建还组织行业专家对吊装方案进行论证，对起重机和吊具进行了载荷测试，并在吊装前组织各专业工程师进行了联合检查。

“杜瓦底座成功落位，迈出了BEST总装的‘关键一步’。”中油一建党委书记、执行董事曹阳表示，后续该企业将继续践行央企使命，深度融合石油精神与科学家精神，严守“安全第一、质量优先”原则，高质量、高标准完成主机系统总装任务，为我国未来能源事业贡献坚实力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 吴潘潘 杨梦)