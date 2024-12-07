主持人史蒂文·维德斯：重返洛阳，看见一座城的变与不变

“虽然我在中国生活了二十年，其中有十九年在上海，但洛阳始终是我精神的故乡。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国国际电视台外籍主持人史蒂文·维德斯说。

“虽然我在中国生活了二十年，其中有十九年在上海，但洛阳始终是我精神的故乡。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国国际电视台外籍主持人史蒂文·维德斯说。

史蒂文·维德斯说，20年前他首次来到中国时就生活在洛阳，20年过去了，洛阳始终是他精神上的故乡。作为一名“老洛阳人”，他坦言这次回来感受复杂：“城市变了，高铁通了，地铁建成了，现代化扑面而来。但有些东西从未改变——深厚的文化底蕴、遍布全城的遗址，以及那种让人安心的历史厚重感。”

从昔日“丝路起点”到如今融入“一带一路”，洛阳始终保持开放姿态，在发展中展现出对文化遗产的尊重。“我看到龙门石窟旁的环境整治、隋唐城遗址的保护提升，这些不是将历史封存，而是让它融入现代生活。”史蒂文·维德斯说，在他看来，这种平衡正是洛阳最独特的气质。

“真正的国际化，不是变成别人，而是更好地成为自己。”史蒂文·维德斯说，洛阳正在向世界展示：一个有根基的城市，如何既保持文化自信，又充满创新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）