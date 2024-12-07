埃及基纳省省长哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔：加强国际合作 推动古都可持续发展

“中国和埃及都有着悠久的历史，同样面临着古都可持续发展的课题。”在第六届世界古都论坛上，埃及基纳省省长哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔在作主旨发言时说，正如本届论坛主题“古都·新生”所揭示的，只有保护好、传承好、利用好这些文明瑰宝，现代城市才能在可持续发展中筑牢根基。

基纳省历史悠久，一直以贸易、农业以及传统艺术和手工业品而闻名于世，这里既有古老的文化遗产，又有着繁华的现代文明。

谈及参加此次论坛的初衷，哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔表示，同为古都城市，大家身上都肩负着复兴优秀传统文化、实现古都繁荣发展的重任。加强国际合作，共享典型经验，已成为推动古都可持续发展的关键路径。大家都迫切希望能多多交流关于文化遗产保护、发展文旅产业等典型经验做法，进而推动古都的可持续发展。

“我希望通过城市结对的方式，建立长期合作伙伴关系，共同探讨古都可持续发展新路径，推动古都历史文化遗产的创造性转化、创新性发展，为世界文明繁荣发展贡献更多的智慧与力量。”哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹）