刘庆柱：读懂中轴线 读懂洛阳的“C位”底蕴

“要理解洛阳在中华文明中的独特地位，中轴线就是最好的解读视角。”17日，在第六届世界古都论坛期间，中国社会科学院学部委员、郑州大学考古与文化遗产学院院长刘庆柱在接受洛报融媒记者专访时，以生动易懂的语言阐述了他的见解。

刘庆柱指出，中轴线体现了“择天下之中而立国”的都城规划理念。从二里头到汉魏洛阳城，再到隋唐洛阳城，中轴线从最初的构想萌芽，逐渐发展为中国古代都城最鲜明的特征，清晰展现了“中”这一核心规划思想由萌芽走向成熟的历程。后世都城，包括北京中轴线的营建智慧，其源头皆可追溯至洛阳。

谈及文化遗产保护，刘庆柱认为，洛阳丰厚的历史遗存不仅是发展文旅产业的独特资源，更承担着重大的文化使命。他认为，加强对二里头、隋唐洛阳城、汉魏洛阳故城等核心遗址的保护与阐释，根本目的在于追溯中华文明的主根主脉，为坚定文化自信、传承中华文脉提供坚实支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）