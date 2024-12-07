北京市文物局局长张立新：坚持保护第一 老城焕发生机

“通过12年接续努力，2024年7月27日，北京中轴线成功列入《世界遗产名录》。”17日，在第六届世界古都论坛上，北京市文物局局长张立新作主旨发言，分享了北京中轴线申遗带动北京老城保护的经验做法。

张立新介绍，在中轴线申遗过程中，北京始终坚持保护第一，实施了百余项文物保护修缮工程，让文化遗产历史格局生动再现，并编制一系列规划、条例，为中轴线的保护和可持续发展提供了坚实的保障。此外，北京充分注重民意，积极搭建文化遗产的公共参与平台，激发市民参与保护的积极性。伴随着文物腾退、环境整治和街区更新，四合院、胡同街巷的环境逐步改善，北京老城焕发出新的生机与活力，白塔寺、先农坛等成为新的网红打卡地，让大家更好地感受传统文化之美。

“我们将把文化遗产保护嵌入城市发展大系统，实现与城市规划、民生改善、产业升级的紧密结合。”张立新表示，比如，持续推动胡同微更新，让历史文化街区更加宜居宜业。再比如，加强文化遗产周边配套服务设施建设，同时加大数智赋能力度，让文化遗产更好“传下去、用得好、活起来”。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）