鞠德东：古都保护不是冻结历史 而是让古今和谐相融

“如何让千年古都的文脉与当代生活共振，始终是一个值得深思的问题。”中国城市规划设计研究院历史文化名城保护与发展研究分院院长鞠德东，在接受洛报融媒记者专访时说。

他认为，古都承载着重要的历史文化价值，保护对象复杂多元，“当前最关键的课题，是如何处理好保护与城市遗产可持续发展的关系，让古都在新时代焕发新的生机。”鞠德东说，以隋唐洛阳城遗址为例，这类遗址往往与现代居民生活区高度重合。

在鞠德东看来，理念的转变是第一步，要摒弃过去将遗址、遗产与街区孤立看待的固化思维，转而寻求一种动态的、有机的融合。“事实上，洛阳在大遗址保护方面已开展了诸多有益探索，这些实践正逐步印证着一个理念：古都的保护不是冻结历史，而是要让深厚的历史文化与跃动的现代生活和谐相融，让遗产不仅被保存，更能持续生长，最终为城市与居民创造更加可期的未来。”（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图）