高级经济学家、全球化智库副主任大卫·布莱尔：洛阳为古都发展提供了出色样本

“古都要在守护文化遗产与寻求经济活力之间找到平衡，而洛阳的实践，正是一条值得赞赏的探索之路。”高级经济学家、全球化智库副主任大卫·布莱尔在接受洛报融媒记者专访时说。

“古都要在守护文化遗产与寻求经济活力之间找到平衡，而洛阳的实践，正是一条值得赞赏的探索之路。”高级经济学家、全球化智库副主任大卫·布莱尔在接受洛报融媒记者专访时说。

他认为，古都的核心价值在于其不可复制的历史底蕴。“历史建筑是承载记忆的容器，在城市发展过程中要‘修旧如旧’，最大限度地保留原貌。”在他看来，真正的保护，是让古老的空间在延续原有风貌的基础上，自然地融入当代生活。

谈及对洛阳的印象，大卫·布莱尔表示，洛阳近年来大力发展汉服文化、开发沉浸式文旅项目，是极具智慧的创新之举，“将静态的古都文化转化为可感知、可参与、可体验的消费场景，这不仅吸引了游客，更激活了文化本身的生命力。”

“将古都文化资源与经济发展更紧密地结合，是推动古都可持续发展的关键。”大卫·布莱尔相信，洛阳能够在保护好文化遗产的同时，实现社会效益与经济效益的双赢，为全球范围内的古都振兴提供一份出色的“洛阳样本”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图）