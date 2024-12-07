洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
共话古都新生！“古都城市更新与文化传承”交流活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.17 22:45
　　古都，是人类文明的瑰宝，是历史长河沉淀的智慧结晶。古都城市更新与文化传承，是全球古都共同面对的时代课题。

　　17日下午，来自国内外的专家学者齐聚一堂，从中西比较、理论与实践结合多维视角，阐释古都保护的创新举措，以及未来传承利用的无限可能。

　　“处理城市发展与文化遗产保护的关系，需要注入一种诗意的视角。”希腊诗人、作家塔索斯·拉波洛布洛斯表示，他的家乡雅典和洛阳一样，是一座承载着数千年历史的古都。在雅典的市中心，帕特农神庙、狄奥尼索斯剧场和奥林匹亚宙斯神庙，与众多罗马时期的遗迹比邻。雅典的城市魅力，不在于将历史遗迹隔离保护起来，而是将古代与现代有机融合，共同构成城市生活的肌理。

　　“这种融合创造出一种无比奇妙的体验。当你漫步其间，脚下的石板路可能承载着数千年的回响。”塔索斯说，这种跨越时空的连接感，正是文化遗产的生命力所在——它告诉我们，历史并非沉寂的过去，它依然在与我们今天的生活进行着深邃的对话。

　　作为外文出版社的俄文审稿专家，季莫非·巴赫瓦洛夫长期致力于促进俄中文化交流。在谈及古都城市更新与文化传承这一全球性课题时，他从国际化合作视角分享了自己的见解。

　　“俄中两国许多城市之间建立的友好城市关系，为推动古都城市更新与文化传承提供了一个极具潜力的平台。”季莫非表示，中国在文化遗产保护领域探索并积累了大量宝贵且值得借鉴的经验与实践。“那些静默的历史遗产不再是发展负担，而是成功转化为一种‘活态’的文化资源，重新融入城市生活，焕发新的生命力。”

　　文化遗产的活化利用是古都复兴的“金钥匙”。只有坚持在保护中更新、在更新中传承，才能守护好这把金钥匙，让古都不再是时间上的孤岛，而是文明长河里奔涌的浪潮，继续见证人类文明的过去，参与塑造更加美好的未来。

　　印尼国家博物馆负责人穆罕默德·罗西德·里德洛以该博物馆实践为例，分享文化遗产活化利用的经验做法。

　　“文化遗产的保护利用不能只凭一己之力，需要全社会凝聚合力、形成氛围。”穆罕默德介绍，他们通过与公众合作管理文化创意产业、为公众提供开展文化活动空间、与利益相关方合作等方式，带动大众积极参与体验的同时，进一步推动文化遗产的活化利用和相关产业的蓬勃发展。

　　洛阳有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，是中国最古老的城市之一。近年来，洛阳市委市政府高度重视文化遗产保护利用工作，坚持保护第一、传承优先，着力让文化遗产活起来，创新探索出大遗址保护的“洛阳模式”。

　　曾经参与隋唐洛阳城国家遗址公园建设的北京清华同衡规划设计研究院文保分院总工肖金亮现场分享洛阳统筹利用地上、地下空间，塑造古都风貌、传承古都文化的经验做法。

　　“综合来看，洛阳将大遗址保护串联成片，对古都进行整体保护和展示，推动古都文化全方位立体性传承，搭建起文化自信的舞台，形成规模化效应，带动了文旅融合高质量发展，增强了古都文化与青年的连接，让城市变成青年抒发个性、彰显自我的平台。”肖金亮说，古都代表着一个文明、一个国家在某个时代最高的文化水平和艺术成就，我们要扛牢保护传承的使命责任，让古都在历史长河中永远闪耀璀璨。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 文/图)
