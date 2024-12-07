洛阳市副市长任丽君：科学利用转化 助推古都新生

作为古都城市，如何做好文化遗产保护传承，如何实现可持续发展？在第六届世界古都论坛上，洛阳市副市长任丽君在主旨发言中分享了洛阳文旅融合发展经验做法。

作为古都城市，如何做好文化遗产保护传承，如何实现可持续发展？在第六届世界古都论坛上，洛阳市副市长任丽君在主旨发言中分享了洛阳文旅融合发展经验做法。

她介绍，近年来，洛阳牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，推动洛阳文旅实现了跨越式发展。始终坚持保护第一，积极构建文化遗产“大保护”格局；统筹推进城市提质和文旅产业发展，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区，对老房老宅、老街老巷进行“微改造、微修复”，保存城市传统肌理；坚持创新模式、培育业态，突出城市旅游、突出古都文化、突出体验消费，让文旅产业“促热经济”。

“文明既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”任丽君表示，面向未来，洛阳将继续坚持守正创新，持续加强大遗址保护提升，完善数字化保护体系，让遗产保护更科学、更精准；持续创新文化传承模式，打造更多文旅新业态、新场景、新产品，让文化传承更生动、更广泛；持续加强与世界古都的交流合作，推动更多文化精品走向世界。

“希望以本届论坛为契机，与世界古都城市建立更紧密的合作关系，推动不同文明互鉴共融，在交流合作中共迎新生。”任丽君表示。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图）