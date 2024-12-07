第六届世界古都论坛在洛开幕

17日上午，第六届世界古都论坛在洛阳开幕，来自国内外的专家学者围绕“古都·新生：全球古都城市可持续发展”主题展开深入交流，推动不同文明互学互鉴，让古都在新时代的发展进程中延续历史文脉、书写崭新篇章。

解冰、江凌、贡维列、哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔、张震宇、于涛、张玉杰等出席

17日上午，第六届世界古都论坛在洛阳开幕，来自国内外的专家学者围绕“古都·新生：全球古都城市可持续发展”主题展开深入交流，推动不同文明互学互鉴，让古都在新时代的发展进程中延续历史文脉、书写崭新篇章。

国家文物局副局长解冰，河南省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记江凌，亚洲文化遗产保护联盟秘书长、柬埔寨文化艺术部副国务秘书贡维列，埃及基纳省省长哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔，河南省政协副主席张震宇，中国外文局副局长于涛，阿拉伯国家联盟驻华代表处主任艾哈迈德·穆斯塔法·法赫米，叙利亚驻华大使穆罕默德·哈桑内·哈达姆，中非共和国驻华使馆临时代办布万巴，中国博物馆协会理事长刘曙光，中国社会科学院学部委员刘庆柱，中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍，北京市文物局局长张立新，河南省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍，河南省文物局局长任伟，洛阳市领导张玉杰、任丽君、余杰等出席开幕式。

出席开幕式的还有：来自美国、英国、意大利、希腊、俄罗斯、印度尼西亚、伊朗、约旦等近30个国家政府机构、文化组织、学术机构的各界嘉宾，来自国家文物局各相关司室、国内各地文物管理部门、中国博物馆协会、知名高校考古与文博院系、文物保护科研机构的代表，来自北京、西安、南京、杭州、郑州、安阳、开封、苏州、扬州、呼伦贝尔、大同、绍兴、邯郸等13个古都城市的代表。

解冰表示，中国政府历来高度重视文化遗产保护传承利用工作。在习近平文化思想指引下，国家文物局深入践行保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的新时代文物工作要求，积极探索文物和文化遗产保护传承利用新路径，文物事业取得历史性成就，文化遗产保护利用工作持续为人民美好生活赋能添彩。本届论坛聚焦古都文化遗产保护传承与创新发展，具有极为重要的现实意义。希望各位专家学者围绕论坛主题，深入交流探讨，分享经验成果，为推动世界古都文化遗产保护利用贡献智慧和力量。

贡维列表示，古都可持续发展是一个重大话题。近年来，洛阳在诠释“古都·新生”深刻内涵方面做了大量工作，推动文化遗产与当代和谐共生。展望未来，希望每一个古都城市都能在遗产保护与创新发展中找到新生之路，开辟一个充满希望的未来。

张震宇在致辞时说，今年5月，习近平总书记在河南考察时强调“要把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”，提振了河南加强历史文化遗产保护利用的信心。期待以本届论坛为契机，与各位专家学者共同探索古都可持续发展新路径，推动古都历史文化遗产的创造性转化和创新性发展。

于涛在致辞时说，各国古都承载着文明发展的厚重记忆，是人类文明史上的精彩篇章。希望以此次活动为契机，搭建交流平台，共享发展经验，创新传播方式，塑造城市品牌，着力实现古都高质量发展，为推动城市可持续发展和现代化建设贡献更多智慧和力量。

艾哈迈德·穆斯塔法·法赫米表示，世界古都论坛不仅搭建起交流平台，更成为唤醒人类共同记忆的精神纽带。希望通过这次论坛，进一步把遗产保护的成果转化为民心相通的纽带，推动古老文明焕发出新的生命力。

洛阳市市长张玉杰代表洛阳市委市政府对各位嘉宾到来表示欢迎。他说，洛阳是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都。作为世界古都论坛的永久会址，洛阳深刻践行历届古都论坛的宗旨，积极推动历届论坛成果的创造性转化与创新性发展，形成了一系列富有价值的实践成果。期待大家在本届论坛上交流宝贵经验、分享独到见解、增进理解友谊、深化互鉴合作，共同擘画古都保护与传承的崭新未来。

开幕式上，哈立德·马哈茂德·阿卜杜勒哈利姆·阿卜杜拉尔、张立新以及洛阳市副市长任丽君作主旨发言。开幕式后，还举行了“非遗雅集”活动，集中展示数十个极具洛阳地方特色的非物质文化遗产项目，以“非遗+体验”的形式，让中外嘉宾零距离感受河洛文化的深厚底蕴与时代魅力。

本届论坛由河南省政府主办，中国古都学会、河南省文旅厅、河南省文物局、洛阳市政府、中国外文局煦方国际传媒承办。论坛活动将持续至18日，与会嘉宾将通过圆桌对话、主旨发言、实地参访等形式，围绕文化遗产保护与城市现代化、传统文化与创意产业融合等前沿话题展开深入交流。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)