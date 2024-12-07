以数赋能！洛阳启动制造业数字化转型对标提升活动

17日，洛阳市制造业数字化转型对标提升活动正式启动，通过强化交流制造业数字化转型的新趋势、新挑战和新机遇，为全市制造业企业加快数字化转型、实现高质量发展持续赋能。

17日，洛阳市制造业数字化转型对标提升活动正式启动，通过强化交流制造业数字化转型的新趋势、新挑战和新机遇，为全市制造业企业加快数字化转型、实现高质量发展持续赋能。 17日，洛阳市制造业数字化转型对标提升活动正式启动，通过强化交流制造业数字化转型的新趋势、新挑战和新机遇，为全市制造业企业加快数字化转型、实现高质量发展持续赋能。 作为全市赋能企业发展“百场对接”系列活动的重要内容，洛阳市制造业数字化转型对标提升活动分县区举行，共设置转型标杆企业观摩、政策宣讲、解决方案推广等环节，首场活动在涧西区举办。 在当日活动中，洛阳市相关委局、行业专家、重点企业和数字化服务商代表一行，实地参观中国一拖、麦斯克实施数字化转型的先进成果，市工信局对中小企业数字化转型城市试点政策进行解读，洛轴、中汽昌兴分享了先进做法，多家行业数字化服务商进行案例讲解和经验分享。 实施数字化转型是推进新型工业化的必由之路，是传统产业保持竞争力、实现可持续发展最重要的抓手。近年洛阳已建立车间、工厂、企业、园区四级示范体系，累计培育省级智能应用场景、车间工厂等标杆示范超过300个，带动企业生产效率提升25%以上。依托市制造业数字化转型对标提升活动等，后续洛阳将以建设国家中小企业数字化转型城市试点和制造业新型技术改造城市试点为抓手，围绕“点、线、面”持续发力，继续开展“一转带三化”赋能行动，加快推动“传统制造”向“先进智造”转型升级，为高水平建设制造强市、数字强市贡献更多力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）