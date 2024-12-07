洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳迎来60年极值秋雨，“旱涝急转”成因何在？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.17 20:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今年入秋以来，洛阳市阴雨连绵，雨好像总也下不完。

　　气象专家表示，今年秋季洛阳出现连续的阴雨天气，主要特点为范围广、持续时间长、累计雨量大，均突破历史极值。

　　9月以来，洛阳市共出现2次连阴雨天气过程，一次为9月16至23日，过程累计日数为8天，一次为10月1日至14日，过程累计日数为14天。截止到10月17日08时，全市平均降水量410.6毫米，较常年同期偏多293%，其中最大降水量为新安县青要山659.4毫米。9月以来洛阳市阴雨日数共计34天，较常年同期偏多19天。累计降水量和阴雨日数均为1961年以来同期最多值。

　　今年更罕见的是“旱涝转换”的剧烈反差，6月到8月全市降水偏少一成、气温偏高，一进入9月，天气突然“变脸”，降水持续增加，从“缺雨”到“喜雨”，再到“缓解旱情—解除旱情—多雨—过饱和”。自1961年以来，河南仅2014年出现过类似“夏旱秋涝”情况，但当年6月到8月降水偏少四成、9月到10月偏多1.1倍，极端性远小于今年。

　　究其原因，9月以来副热带高压持续偏强偏北，洛阳市长期处于副热带高压边缘西南气流里，获得了充沛的水汽输送，加之多股冷空气的频繁南下，导致今年秋季洛阳市降水过程频繁、降水量异常偏多，也使得今年秋季整个河南的气温较常年略偏低。

　　全球变暖并非此次降水的直接原因。不过从长远看，受全球变暖的影响，气候极端性事件在增多，暖湿气流向北推进的趋势确实正在显现，北方地区秋季的极端降水事件可能也会更加频繁。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面较强冷空气影响，18日至20日，全市将出现大风降温天气，东北风3级到4级，阵风6级到7级；气温较前期下降8℃到12℃，高海拔山区将出现初霜冻。

　　具体预报如下：

　　今天(17日)夜里：小雨停止转阴天。

　　18日(周六)：阴天到多云，南部部分地区有零星小雨，偏东风3级～4级，阵风6级～7级，气温11℃～15℃。

　　19日(周日)：多云转阴天，夜里转小雨，东北风3级～4级，气温8℃～15℃。

　　20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温6℃～10℃。

　　21日(周二)：多云间晴天，气温5℃～13℃。

　　22日(周三)：多云，气温7℃～14℃。

　　23日(周四)：多云到阴天，气温6℃～15℃。

　　24日(周五)：阴天有小雨，气温7℃～16℃。

　　温馨提示：

　　降水、刮风使体感温度较低，需带雨具、穿着厚外套，注意防风保暖。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳火车站片区更新经验成为“全...
  • 洛阳新能源产业园项目：全力冲刺...
  • “洛阳创新”铸就海上风机中国心
  • 快讯！第六届世界古都论坛在洛阳开幕
  • 宜阳县麦村村党支部书记麦丹毅成...
  • 驻村第一书记郭闯安带领张河社区...
  • 伊滨区寇店镇：发展小米产业 带动...
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 锦绣田园气象新——洛阳“十四五...
  • 强化品牌赛事效应 推进工业设计发展
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605