洛阳迎来60年极值秋雨，“旱涝急转”成因何在？

今年入秋以来，洛阳市阴雨连绵，雨好像总也下不完。气象专家表示，今年秋季洛阳出现连续的阴雨天气，主要特点为范围广、持续时间长、累计雨量大，均突破历史极值。

9月以来，洛阳市共出现2次连阴雨天气过程，一次为9月16至23日，过程累计日数为8天，一次为10月1日至14日，过程累计日数为14天。截止到10月17日08时，全市平均降水量410.6毫米，较常年同期偏多293%，其中最大降水量为新安县青要山659.4毫米。9月以来洛阳市阴雨日数共计34天，较常年同期偏多19天。累计降水量和阴雨日数均为1961年以来同期最多值。

今年更罕见的是“旱涝转换”的剧烈反差，6月到8月全市降水偏少一成、气温偏高，一进入9月，天气突然“变脸”，降水持续增加，从“缺雨”到“喜雨”，再到“缓解旱情—解除旱情—多雨—过饱和”。自1961年以来，河南仅2014年出现过类似“夏旱秋涝”情况，但当年6月到8月降水偏少四成、9月到10月偏多1.1倍，极端性远小于今年。

究其原因，9月以来副热带高压持续偏强偏北，洛阳市长期处于副热带高压边缘西南气流里，获得了充沛的水汽输送，加之多股冷空气的频繁南下，导致今年秋季洛阳市降水过程频繁、降水量异常偏多，也使得今年秋季整个河南的气温较常年略偏低。

全球变暖并非此次降水的直接原因。不过从长远看，受全球变暖的影响，气候极端性事件在增多，暖湿气流向北推进的趋势确实正在显现，北方地区秋季的极端降水事件可能也会更加频繁。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受地面较强冷空气影响，18日至20日，全市将出现大风降温天气，东北风3级到4级，阵风6级到7级；气温较前期下降8℃到12℃，高海拔山区将出现初霜冻。

具体预报如下：

今天(17日)夜里：小雨停止转阴天。

18日(周六)：阴天到多云，南部部分地区有零星小雨，偏东风3级～4级，阵风6级～7级，气温11℃～15℃。

19日(周日)：多云转阴天，夜里转小雨，东北风3级～4级，气温8℃～15℃。

20日(周一)：阴天有小雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温6℃～10℃。

21日(周二)：多云间晴天，气温5℃～13℃。

22日(周三)：多云，气温7℃～14℃。

23日(周四)：多云到阴天，气温6℃～15℃。

24日(周五)：阴天有小雨，气温7℃～16℃。

温馨提示：

降水、刮风使体感温度较低，需带雨具、穿着厚外套，注意防风保暖。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）