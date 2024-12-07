意大利建筑师马儒骁：“古今辉映”就是洛阳的可持续发展路径

“洛阳的城市发展，应立足自身历史文化底蕴，走出一条以古今辉映为特色的差异化道路。”17日，在第六届世界古都论坛上，意大利米兰卡德纳斯建筑设计工作室创始人、深圳大学建设与城市规划学院副教授马儒骁(中文名)以其独特的视角为洛阳的城市发展贡献真知灼见。

马儒骁说，这是他第一次来洛阳。他认为，洛阳是一座古老而有趣的城市，充满了“家”一般的温暖，当地人的热情善良给他留下了深刻的印象，如何让古老遗产与现代都市生活和谐共生、深度融合，是洛阳未来可持续发展之路。纵观全球，在现代化浪潮中，许多城市越来越相似，正在逐渐失去独有的灵魂。在此背景下，洛阳的深厚历史与璀璨文化成为一种稀缺资源，洛阳应该构建一个既能承载厚重历史记忆，又能满足现代人生活需求的、多层次的城市空间。这不仅是他是对洛阳的期待，也将成为古都城市可持续发展的典范。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）