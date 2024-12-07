洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国博物馆协会理事长刘曙光：要让古都文脉在青少年心中扎根生长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.17 20:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“洛阳在文旅融合方面已走在全国前列，街头浓厚的汉服文化氛围就是其成功实践的生动注脚。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国博物馆协会理事长刘曙光点赞洛阳。

　　刘曙光认为，如何让古都文脉融入青少年的教育体系与成长环境，使之成为他们文化基因的一部分，是洛阳在古都新生这个议题中未来的深化方向。

　　古都有古都的气度和风貌，在这里生活的青少年拥有特殊的成长环境。他建议，洛阳可以在更广泛的社会层面开展关于古代历史、古代文明的推广教育，让传统文化的精髓不仅体现在街头巷尾，更内化于心。他指出，洛阳既是古都城市，也是一座博物馆之都，博物馆不仅数量多而且藏品丰富。现代博物馆早已超越单纯的藏品陈列功能，正积极致力于社会教育与周边地域文化的研究，为文化传承做好了充分准备，博物馆正在“古都新生”的进程中扮演着无可替代的主力军角色。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳火车站片区更新经验成为“全...
  • 洛阳新能源产业园项目：全力冲刺...
  • “洛阳创新”铸就海上风机中国心
  • 快讯！第六届世界古都论坛在洛阳开幕
  • 宜阳县麦村村党支部书记麦丹毅成...
  • 驻村第一书记郭闯安带领张河社区...
  • 伊滨区寇店镇：发展小米产业 带动...
  • 未来几天持续阴雨，重点防范地质...
  • 锦绣田园气象新——洛阳“十四五...
  • 强化品牌赛事效应 推进工业设计发展
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605