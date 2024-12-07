中国博物馆协会理事长刘曙光：要让古都文脉在青少年心中扎根生长

“洛阳在文旅融合方面已走在全国前列，街头浓厚的汉服文化氛围就是其成功实践的生动注脚。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国博物馆协会理事长刘曙光点赞洛阳。
“洛阳在文旅融合方面已走在全国前列，街头浓厚的汉服文化氛围就是其成功实践的生动注脚。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国博物馆协会理事长刘曙光点赞洛阳。
“洛阳在文旅融合方面已走在全国前列，街头浓厚的汉服文化氛围就是其成功实践的生动注脚。”17日，在第六届世界古都论坛上，中国博物馆协会理事长刘曙光点赞洛阳。
刘曙光认为，如何让古都文脉融入青少年的教育体系与成长环境，使之成为他们文化基因的一部分，是洛阳在古都新生这个议题中未来的深化方向。
古都有古都的气度和风貌，在这里生活的青少年拥有特殊的成长环境。他建议，洛阳可以在更广泛的社会层面开展关于古代历史、古代文明的推广教育，让传统文化的精髓不仅体现在街头巷尾，更内化于心。他指出，洛阳既是古都城市，也是一座博物馆之都，博物馆不仅数量多而且藏品丰富。现代博物馆早已超越单纯的藏品陈列功能，正积极致力于社会教育与周边地域文化的研究，为文化传承做好了充分准备，博物馆正在“古都新生”的进程中扮演着无可替代的主力军角色。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605