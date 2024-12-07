即日起，43路公交线路部分班次临时停运

昨日，洛阳公交集团微博发布消息称，因广文南路道路进行围挡施工，洛阳公交集团将于2025年10月17日起，43路途经广文南路的班次临时停运，43路(谷水西—柿园社区)正常运营，待道路施工完毕后途经广文南路的班次恢复运营。

