保障农产品质量安全！洛阳秋收玉米进入实验室“体检”

17日洛报融媒记者从洛阳市产品质量检验检测中心了解到，按照河南省粮食和物资储备局统一安排，该中心启动2025年秋季收购粮食质量安全监测工作，重点对当年新收获的玉米、大豆、花生等主要粮食、油料品种进行监测。

洛阳市产品质量检验检测中心相关负责人介绍，质量安全监测包括质量调查、品质测报、安全监测。其中，质量调查是指对粮食常规质量等级状况的评价；品质测报是指对各地推广种植的优质或优良粮食品种内在品质(包括营养品质、加工品质、食用品质等)状况的评价；安全监测是指对粮食主要食品安全指标是否符合国家有关标准状况的评价。采样范围覆盖该种粮食全部主产县，以田间采样和农户采样为主，优先选择种粮大户、家庭农场、农业合作社等规模化种粮主体。

眼下正是玉米收获的季节，近日，洛阳市产品质量检验检测中心的工作人员已经完成了省定49批次收购玉米的采样计划，覆盖洛阳9个县域。采样的玉米进入实验室都要进行哪些“体检”，“体检报告”如何得出？洛报融媒记者来到该中心实验室进行采访。