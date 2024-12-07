洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
第六届世界古都论坛开幕 “非遗雅集”大放异彩
第六届世界古都论坛开幕 "非遗雅集"大放异彩
来源: 洛阳网 2025.10.17 18:23
　　千年古都迎盛会，非遗雅韵绽新声！

　　10月17日，第六届世界古都论坛在洛阳开幕。作为论坛重要配套活动，“非遗雅集”当日在洛阳上阳宫文化园浓情绽放，通过“非遗+体验”的沉浸形式，让中外嘉宾零距离领略了河洛文化的深厚底蕴与时代魅力。

　　临近9时，观风门外南广场古乐悠扬，舞者身着华服霓裳，翩翩起舞，用古代佾舞之礼，恭迎八方宾朋。

　　“九玄眷命，三圣基隆……今诚邀四海宾朋共赴古都论坛，同话文明传承，探古都新生，享盛世之约！迎贵宾——”一曲舞毕，峨冠博带的礼官登场，宣读迎宾词，将嘉宾徐徐引入会场。

　　充满“神都范儿”的迎宾仪式，彰显洛阳文化底蕴，再现盛唐礼乐迎宾的恢弘气象，也让众多外宾惊喜不已。他们纷纷打开手机镜头，记录难忘时刻。

　　在观风门内的“牡丹生辉”主题区，空气中飘着淡淡花香。几位女嘉宾迫不及待开始体验牡丹压花、古法牡丹香妆制作技艺，全方位感受牡丹文化的深厚与多元。

　　“第一次体验牡丹压花技艺，用这种方式把美好事物保留下来，非常浪漫。”来自上海的李子月拿着剪刀、镊子，小心翼翼把一片片经过脱水、保色、压制、干燥等工序制成的平面花材，修剪成合适的形状，粘贴在空白书签上，制作出一枚精致的植物书签，美美地举起手机自拍。

　　在观风殿内广场，糖画、糖葫芦等手作体验项目成了美食达人的“心尖尖儿”，即便飘着濛濛细雨，也无法阻挡他们参与的热情。

　　“冰糖葫芦……”叫卖声虽不纯正，却声音洪亮。原来是几名外国友人意犹未尽，扛起稻草靶子，学着汉服小姐姐的样子，沉浸式体验卖糖葫芦。

　　非遗展区当中，最受外国女嘉宾青睐的当属“非遗大袖衫”。来自摩洛哥的梅曼女士，捧起衣服仔细端详起衣服面料上的花纹和刺绣。听闻这些传统服饰的款型源自汉、魏晋南北朝以及唐、宋等朝代，她不仅大为赞叹：“中国文化源远流长。”

　　学写毛笔字，用唐代丝网印刷技艺印制石辟邪，品味一朵牡丹花茶的醇香……非遗雅集现场，不只是项目的集中展示，更是深度融合的沉浸式文化体验。本次活动以生动形式让古老技艺“活”起来，在互动中讲述鲜活的洛阳故事，展现出中华优秀传统文化深厚的创造力与时代价值，为第六届世界古都论坛增添了一抹独特而亮丽的文化色彩。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
