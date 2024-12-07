日用而不觉，古都焕新生！王巍点赞洛阳文化遗产保护传承探索

“古都如何在保护中融入现代生活，是一个世界性课题。”10月17日，在洛阳参加第六届世界古都论坛的中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍表示，洛阳的实践让深厚的历史文化融入日常，使民众在“日用而不觉”中感知文化底蕴，为古都可持续发展提供了宝贵经验。

“古都如何在保护中融入现代生活，是一个世界性课题。”10月17日，在洛阳参加第六届世界古都论坛的中国社会科学院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍表示，洛阳的实践让深厚的历史文化融入日常，使民众在“日用而不觉”中感知文化底蕴，为古都可持续发展提供了宝贵经验。

王巍表示，洛阳在古都保护与文化遗产的传承活化方面走在全国乃至世界前列，是落实“让文物活起来”要求的生动典范。他特别提到，在洛阳，越来越多的年轻人正通过各种方式积极参与文化传承，“像洛邑古城的汉服景象，就让我们考古人感到非常欣慰”。

谈及龙门石窟等文化遗产的可持续保护，王巍强调，必须在保护的基础上，善用科技手段深化研究，着力推进数字化建设，通过沉浸式体验等创新形式，将文化遗产内涵转化为民众“看得懂、听得懂”的语言，增强年轻群体的文化认同，使其真正融入现代语境。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）