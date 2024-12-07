俄罗斯文化使者季莫非·巴赫瓦洛夫：让古老经典变得触手可及

“这不仅是一场演出，更是一场穿越古今的文化艺术之旅。”10月16日晚，欣赏完沉浸式演艺《寻迹洛神赋》，在洛阳参加第六届世界古都论坛的外文出版社俄文审稿专家、文化使者季莫非·巴赫瓦洛夫由衷赞叹。

“这不仅是一场演出，更是一场穿越古今的文化艺术之旅。”10月16日晚，欣赏完沉浸式演艺《寻迹洛神赋》，在洛阳参加第六届世界古都论坛的外文出版社俄文审稿专家、文化使者季莫非·巴赫瓦洛夫由衷赞叹。

季莫非·巴赫瓦洛夫是俄罗斯人，在中国工作的他也经常通过网络了解洛阳。他说，洛阳不断创新文化载体，把厚重的历史与高科技手段有机融合，让古老的经典变得生动而触手可及，具有强烈的当代感染力。以《寻迹洛神赋》为例，整场演出打破语言和文化的壁垒，用世界通用的“视觉语言”和“情感语言”讲述1800多年前的中国故事，在跨文化传播中取得巨大成功，成为中国文化自信的绝佳体现。

季莫非·巴赫瓦洛夫期待洛阳能创作出越来越多这样的文化IP，让世界更加深入了解古都洛阳，喜爱中华文化。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）