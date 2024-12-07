未来几天持续阴雨，重点防范地质灾害……洛阳市启动黄河防汛4级应急响应

未来几天持续阴雨天气，极易引发中小河流洪水以及滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害风险……16日，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室召开会商研判会议，安排部署近期持续阴雨天气应对及黄河2025年第1号洪水防御工作。

本轮降雨过程与前期降雨间隔时间短，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温较前期下降8到12℃，预计累计降水量40到70毫米。目前，洛阳市土壤饱和度持续偏高、地质条件极不稳定，需重点关注持续降雨引发的中小河流涨水、地质灾害、道路塌陷、城乡积涝和农田渍涝等风险。

受黄河中下游持续降雨影响，黄河潼关水文站流量已达到5010立方米每秒，形成黄河2025年第1号洪水。黄河防总、河南省防指黄河防办分别对河南省、洛阳市启动黄河防汛四级应急响应。洛阳市防办已启动洛阳黄河防汛四级应急响应，要求各级各部门继续做好24小时领导带班和防汛值班工作，各级责任人迅速上岗到位、靠前指挥，坚决守牢秋汛安全底线。

全力防御黄河秋汛。及时发布黄河汛情、洪水预报信息以及防灾避险常识信息等。重点关注可能出现的塌岸、滑坡等安全风险以及库区内旅游景区、建设项目、涉水群众等存在的安全隐患，加强防洪工程巡查力量、加密巡查班次，及早做好抢险准备，确保工程安全。

突出重点部位防范。加强对地质灾害隐患点以及范围内的村庄、学校、医院、敬老院、农家院、在建工地等重点区域巡查防守，严格管理地下空间、在建工地、危房险窑、城乡自建房、市政基础设施等重点部位，认真排查存在山洪、地质灾害、落石等威胁区域的涉山涉水旅游景区和游乐项目隐患。

提前组织转移避险。严格按照“四个一律”工作要求，提前果断转移安置受威胁群众，并加强安全管理，确保在危险解除前无擅自返回情况。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）