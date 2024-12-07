再添创新平台！洛阳新增91家市级企业研发中心

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年第三批洛阳市企业研发中心日前发布，91家单位入围，洛阳创新平台再添“生力军”。
洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年第三批洛阳市企业研发中心日前发布，91家单位入围，洛阳创新平台再添“生力军”。
洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年第三批洛阳市企业研发中心日前发布，91家单位入围，洛阳创新平台再添“生力军”。
洛阳市级企业研发中心是相对独立的科研开发实体或组织，对突破创新发展的技术瓶颈，提升产业核心竞争力有重要作用。此次入围的市级企业研发中心主要分布在智能装备、新能源、新材料、现代农业等产业领域，具有技术创新能力较强、创新效率和收益高等特点。通过市级企业研发中心备案后，建设单位将在高新技术企业认定、申请政府科技计划项目支持等方面优先享受政策支持。
未来，相关中心将围绕洛阳主导产业和优势产业发展中的重大、关键、共性技术问题，结合自身科技创新需求，积极开展科研攻关和产业化开发，持续研发具有自主知识产权和市场前景的新产品、新技术、新工艺及新装备，加速推进科技成果向现实生产力的转化。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605