洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

锦绣田园气象新——洛阳“十四五”集中连片发展乡村特色产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.17 08:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

村民开展电商直播售货

　　一方水土孕育一方物产。

　　黄河之滨，中原腹地，河洛山乡以“五山四岭一分川”的多样地貌、兼具南北之长的气候特征和源远流长的历史文脉，孕育了丰饶的物产、秀美的乡村和厚重的农耕文明。

　　翻开新时代的振兴图景，“山乡巨变”跃然眼前：在宜阳韩城，火红的辣椒遍布丘陵，麦椒轮作、粮经结合，装满了“粮袋子”，鼓起了“钱袋子”；在洛宁上戈，矮化密植、水肥一体的现代种植模式和配套完善的冷链、分拣、电商渠道，赋予了苹果更高价值；在栾川三川，豫西老屋蝶变新生，“隐心谷”高端民宿成为游客向往的诗和远方……

　　振兴乡村，产业为先，富民为要。“十四五”时期，全市上下深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，学习运用“千万工程”经验，牢固树立大农业观、大食物观，以特色产业发展为重点集中连片推进乡村振兴，粮食生产更加稳固，农业产业链条更加完善，农民收入稳步增长，锦绣田园更加多姿多彩。

　　从分散经营到连片发展

　　今年，连绵的秋雨，让忙碌的秋收变得更加紧张。

　　雨过天晴，宜阳县韩城镇桃村高标准农田示范方的玉米抢收全面展开。田间地头，收割机隆隆驶过，玉米颗粒归仓；收储基地，烘干设备马力全开、昼夜不停。

　　“玉米长得很结实，烘干设施跟上，还是丰收年。”鼎德农业科技公司总经理麦海伟驻守田头，手中的玉米棒子粗大饱满。

　　麦海伟是新农人，承包的5000亩土地全部实施高标准农田改造。从农业物联网到水肥一体化，从无人机飞防到全程机械化，现代农业园区里的农业新质生产力拔节生长。

　　距此不远，益民现代农业产业园也在韩城拔地而起。这里以高标准农田改造提升耕地地力、以土地流转发展连片种植、以麦辣轮作提高种植收益、以精深加工和仓储交易重构产业链条，成为全国辣椒产业的高地。

　　从一隅观全局，洛阳耕地面积519万亩，旱薄地多、水浇地少，小农经营占比大，规模经营占比小，是突出短板所在。

　　如何把饭碗端得更牢、让农民收入更高？“十四五”时期，我市坚持集中连片发展理念，全域推进高标准农田建设，强化农业科技和装备支撑，推动“小田变大田”“旱田变良田”“高标准农田变高效益农田”，加快重塑农业产业格局。

　　看土地质量，全市累计建设高标准农田259万亩，适度规模经营成为主流。看农业“芯片”，洛阳市农林科学院搭建“洛”字号良种体系，农业新品种推广应用率达到98%；看农机装备，总动力524.8万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到80%；看生产场景，水肥一体、飞防植保、物联网监测已成常态。

　　如今，从分散经营到连片发展，从靠天吃饭到旱涝保收，从传统种植到智慧种田，农业抗风险能力和综合竞争力持续提升，河洛粮仓更加充实。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家...
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        “医疗接力”再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
  • ·七旬老人长期异常口渴、突发昏迷，医生抽丝剥茧揪出颅内罕见瘤
  • ·月经初潮迟迟不来咋回事？
  • ·支架、药物球囊都放了，为啥还会心绞痛？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 聚焦十大任务！洛阳出台城市更新...
  • 洛阳市人大常委会出台新规直击住...
  • 降水+大风+降温！@洛阳人，未来几...
  • 10月26日起，洛阳北郊机场执行冬...
  • 市委召开专题会议 研究全市基础教...
  • 参与规模创历届之最！第六届世界...
  • 洛阳，让世界看见古都新生
  • 全省源网荷储一体化项目推进会在...
  • 年均增长30.72%！洛阳科技成果转...
  • “十四五”时期，洛阳科技创新能...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605