第二届河南省青少年科技运动会洛阳选拔赛举行

昨日，在第二届河南省青少年科技运动会洛阳选拔赛上，一款款用饮料瓶自制的水火箭一飞冲天，最高成绩达到了55.6米。 昨日，在第二届河南省青少年科技运动会洛阳选拔赛上，一款款用饮料瓶自制的水火箭一飞冲天，最高成绩达到了55.6米。 该选拔赛由市科技馆主办，旨在培育青少年学生的创新精神和动手协作能力，来自洛阳各县区92所学校的680名参赛选手参与其中。 比赛共分市科技馆、东升二中两个分赛场，设置气弓箭打靶、水火箭比高、自制无人机挑战赛等10个项目，兼顾趣味性与挑战性。10月底，优胜者将代表我市参加第二届河南省青少年科技运动会。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 摄)