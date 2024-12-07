宜阳县麦村村党支部书记麦丹毅成“金牌主播”

“家人们，这是咱宜阳农民自酿的蜂蜜，纯手工制作，营养高、口感好。”近日，在市妇联主办的2025年电商巧媳妇直播大赛决赛中，麦丹毅在3小时内卖出近200单家乡特产，摘得“金牌主播”奖牌。

麦丹毅(中)在直播带货

麦丹毅是宜阳县高村镇麦村村党支部书记。“手机就是新农具，直播就是新农活。”麦丹毅说，这是她的心得。

今年39岁的麦丹毅是个土生土长的麦村闺女。2019年，她回到阔别多年的家乡，一头扎进了乡村振兴的大潮里，凭着一股子肯干、实干的劲儿，逐渐成长为村里的“领头雁”。

麦丹毅说，刚回村时她在村委会工作。中午一有空，她就端着饭碗对着手机屏幕开播。没有专业的打光，也没有精心设计的脚本，就是跟网友们拉拉家常，聊聊村里的新鲜事，顺带普及一下最新的惠农政策等。“偶尔也会提一嘴咱家乡的红薯、粉条等农产品，没想到还真有人问、有人买。”她说。

就这样，她的抖音粉丝量慢慢涨到了1.9万。“现在直播顺手多了，人气也旺了。”麦丹毅说，不少网友除了在直播间下单，还专门开车跑到村里买她推荐的农产品。

麦村全村有800多口人，老年人占了一多半。红薯、粉条、鸡蛋……这些看似普通的农产品，却是许多家庭重要的经济来源。老人们腿脚不便，也不会使用智能手机，麦丹毅看在眼里，急在心里。于是，帮乡亲们直播带货成了她的心头大事。

“麦书记，我家攒了五十个鸡蛋！”“丹毅，今年的新粉条出来了，你啥时候有空来看看？”麦丹毅总是有求必应，她不仅负责直播销售，还负责称重、打包、装车，然后开着自己的面包车一趟趟地往县城的物流点跑。蜿蜒的山路上，那辆往返不息的小车，成了连接麦村与外界的“暖心快递车”。

凭借着扎实的助农成绩，麦丹毅在当地政府支持下，组建起了直播小团队。她经常受邀到该县各乡镇农业产业园直播，效果一次比一次好。

这次全市电商巧媳妇直播大赛启动后，宜阳县妇联推荐了麦丹毅。赛场上，她面对镜头侃侃而谈，对农产品的特性、种植过程、食用方法如数家珍，赢得了评委和线上观众的一致好评。

“直播没啥诀窍，真诚能顶一切。”麦丹毅说，她希望通过自己的努力让更多人看到家乡的好东西，让乡亲们的日子越来越红火。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 乔佳利 文/图）