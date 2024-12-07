洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“洛阳创新”铸就海上风机中国心
来源: 洛阳网 2025.10.17 08:34
　　记者昨日从洛阳轴研科技有限公司获悉，该企业研制的主轴轴承产品，近日在全球首个大功率海上风电样机试验场——福清兴化湾海上风电场完成应用，实现了我国风电设备核心部件国产化替代的又一重点突破。

　　福清兴化湾海上风电场一期项目总装机规模77.4兆瓦，建设有8个国内外知名风机厂家的14台机组，被誉为海上风机的“奥林匹克”赛场。轴研科技此次提供的两款主轴轴承FD-304/2160Y和FD-305/2300X3/P5，主要应用在一期项目Y14样机上，实现了业内首批该型号机组主轴轴承的国产化改造应用。

　　主轴轴承是风机的核心部件，承担着吸收叶轮气动载荷和传递功率的重要作用，素有风机“心脏”之称。为确保此次改造国产化方案各项性能指标均高于原国外品牌设备，轴研科技联合主机单位与业主方，结合机组结构特征、载荷工况等参数，认真制订主轴轴承国产化方案，从产品设计开发、材料热处理、精密制造工艺、表面处理技术、质量过程管控等方面进行全面分析和优化。

　　在具体落地中，轴研科技采用自主创新的正向设计，运用先进仿真软件，对轴承的滚子轮廓、挡边结构、安装游隙等进行迭代优化设计，对上、下风向轴承接触角进行匹配设计，从而充分提升轴承承载能力。在制造上，该批产品套圈及滚动体材料选用抗疲劳冲击性能优异的G20Cr2Ni4A电渣重熔渗碳钢，在滚动体加工中应用WC/C表面处理技术，进一步提升了轴承的承载能力与可靠性。此外，轴研科技在轴承加工关键工序实现了智能化控制，保证了产品的一致性和稳定性，从而确保主轴轴承各项性能指标能够满足海上风电的恶劣工况要求。

　　“此次完成主轴轴承国产化改造应用，标志着我们既在抢占国际领域‘领跑点’的奋斗中有所成就，又在推进技术创新实施国产化替代的道路上取得丰硕成果。”轴研科技总经理范雨晴表示。

　　未来，轴研科技将继续坚持“锻造轴研所长，服务国家所需”战略，不断增加风电轴承研发及产业化投入，推动产业深度转型升级，奋力发展新质生产力，进一步助力我国风电产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王高峰)
    家门口看北京名医！东直门医院第五批专家团入驻洛阳，助力国家区域医疗中心建设
        "医疗接力"再续新篇！本周，北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)正式迎来第五批北京派驻专家...
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
